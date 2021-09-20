



Сначала соседка сообщила в милицию, что он якобы вывесил бело-красно-белый флаг у себя в окне, а потом якобы он пожаловался на то, что увидел машину с бело-красно-белым флагом. Как такое возможно? "Наша нива" дозвонилась мужчине. Он стал отрицать, что вывешивал флаг, но признал, что «был наказан» за него.





«Меня наказали якобы за то, что я вывесил флаг, но никто у меня в руках его не видел, якобы это было на дороге. Но с другой стороны — ну, может соседи сверху спускали и он висел на уровне моего окна? Да хоть трусы вывешу — что с того?» — сказал он.





На вопрос о странной ситуации с его звонком мужчина ответил, что да, он звонил жаловаться, но на машину с красно-зеленым флагом в конце августа 2020 года.





«Ехала рядом «Рено», оттуда высунули флаг белорусский, размахивали над проезжей частью, едва не сбили мне зеркало в машине. Я настолько разозлился, что аварийная ситуация создается, что позвонил в 112, но флаг был красно-зеленый», — сказал он и добавил, что на машины с бело-красно-белыми флагами не жаловался, вероятно, диспетчер просто записал, как понял, что «белорусский флаг» — это бело-красно-белый.





Мужчина добавляет, что не испытывает негативного отношения к национальной символике, но и к красно-зеленой тоже.



