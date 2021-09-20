В Могилеве соседка «сдала» соседа за бело-красно-белый флаг, а тот пожаловался в милицию на красно-зеленый
Группа хакеров слила в интернет данные о звонках в диспетчерскую службу милиции, которые поступали в период активных протестов против насилия и фальсификаций. Среди них попадаются порой совершенно неожиданные истории.
Сначала соседка сообщила в милицию, что он якобы вывесил бело-красно-белый флаг у себя в окне, а потом якобы он пожаловался на то, что увидел машину с бело-красно-белым флагом. Как такое возможно? "Наша нива" дозвонилась мужчине. Он стал отрицать, что вывешивал флаг, но признал, что «был наказан» за него.
«Меня наказали якобы за то, что я вывесил флаг, но никто у меня в руках его не видел, якобы это было на дороге. Но с другой стороны — ну, может соседи сверху спускали и он висел на уровне моего окна? Да хоть трусы вывешу — что с того?» — сказал он.
На вопрос о странной ситуации с его звонком мужчина ответил, что да, он звонил жаловаться, но на машину с красно-зеленым флагом в конце августа 2020 года.
«Ехала рядом «Рено», оттуда высунули флаг белорусский, размахивали над проезжей частью, едва не сбили мне зеркало в машине. Я настолько разозлился, что аварийная ситуация создается, что позвонил в 112, но флаг был красно-зеленый», — сказал он и добавил, что на машины с бело-красно-белыми флагами не жаловался, вероятно, диспетчер просто записал, как понял, что «белорусский флаг» — это бело-красно-белый.
Мужчина добавляет, что не испытывает негативного отношения к национальной символике, но и к красно-зеленой тоже.
19:31 20/09/2021
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