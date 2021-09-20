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Все будут праздновать, а мы - работать: Белорусы проведут зиму без длинных выходных

Календарь не порадует белорусов длинными, в четыре дня, выходными этой зимой.



Католическое рождество, отмечаемое 25 декабря, выпадает в 2021-м на субботу, соответственно, ни “превращения” буднего дня в нерабочий, ни переноса с “растягиванием” выходных не будет.

Новогодняя ночь наступит с пятницы на субботу, и уже 3 января белорусы выйдут на работу. К слову, в уже утвержденном правительством России производственном календаре на следующий год (белорусское правительство, традиционно, опубликует свой ближе к концу текущего года) обозначено, что наши соседи будет отдыхать на Новогодние праздники целых 10 дней.

На пятницу выпадает и 7 января, когда будет праздноваться православное Рождество.

Таким образом, максимум дней, которые, согласно общему производственному календарю, смогут подряд отдыхать белорусы, не превысит трех.
Интерфакс
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