Все будут праздновать, а мы - работать: Белорусы проведут зиму без длинных выходных
Календарь не порадует белорусов длинными, в четыре дня, выходными этой зимой.
Католическое рождество, отмечаемое 25 декабря, выпадает в 2021-м на субботу, соответственно, ни “превращения” буднего дня в нерабочий, ни переноса с “растягиванием” выходных не будет.
Новогодняя ночь наступит с пятницы на субботу, и уже 3 января белорусы выйдут на работу. К слову, в уже утвержденном правительством России производственном календаре на следующий год (белорусское правительство, традиционно, опубликует свой ближе к концу текущего года) обозначено, что наши соседи будет отдыхать на Новогодние праздники целых 10 дней.
На пятницу выпадает и 7 января, когда будет праздноваться православное Рождество.
Таким образом, максимум дней, которые, согласно общему производственному календарю, смогут подряд отдыхать белорусы, не превысит трех.
18:24 20/09/2021
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