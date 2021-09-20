







Католическое рождество, отмечаемое 25 декабря, выпадает в 2021-м на субботу, соответственно, ни “превращения” буднего дня в нерабочий, ни переноса с “растягиванием” выходных не будет.





Новогодняя ночь наступит с пятницы на субботу, и уже 3 января белорусы выйдут на работу. К слову, в уже утвержденном правительством России производственном календаре на следующий год (белорусское правительство, традиционно, опубликует свой ближе к концу текущего года) обозначено, что наши соседи будет отдыхать на Новогодние праздники целых 10 дней.





На пятницу выпадает и 7 января, когда будет праздноваться православное Рождество.





Таким образом, максимум дней, которые, согласно общему производственному календарю, смогут подряд отдыхать белорусы, не превысит трех.