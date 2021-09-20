Еще день померзнем: отопление в квартирах минчан заработает со среды
В жилфонде Минска включат отопление 22 сентября, сообщили в пресс-службе Мингорисполкома.
"В среду, 22 сентября, отопление начнет поступать в жилые дома. Соответствующее решение принято сегодня в Минском горисполкоме", - проинформировали в мэрии.
Там отметили, что кроме жилищного фонда потеплеет в общежитиях, гостиницах, бассейнах, общегородских банях, учреждениях образования и театрах.
В понедельник, 20 сентября, начали подавать тепло в столичных в детсадах, школах, учреждениях здравоохранения, социального обеспечения, библиотеках, музеях и госархивах.
18:17 20/09/2021
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