







"В среду, 22 сентября, отопление начнет поступать в жилые дома. Соответствующее решение принято сегодня в Минском горисполкоме", - проинформировали в мэрии.





Там отметили, что кроме жилищного фонда потеплеет в общежитиях, гостиницах, бассейнах, общегородских банях, учреждениях образования и театрах.





В понедельник, 20 сентября, начали подавать тепло в столичных в детсадах, школах, учреждениях здравоохранения, социального обеспечения, библиотеках, музеях и госархивах.



