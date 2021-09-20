Пермский стрелок перед массовой расправой оставил записку с завещанием
18-летний Тимур Бекмансуров, который с утра 20 сентября, устроил стрельбу в Пермском государственном университете, перед своим последним выходом из дома оставил прощальную записку.
Фото с запиской опубликовали авторы Telegram-канала "SHOT". Послание, написанное от руки, обнаружили сотрудники полиции, когда проводили обыск в квартире, где проживал Бекмансуров с матерью и котом.
"Если с моей матерью что-то произойдет, передайте кота родственникам. Кот уж точно здесь не виноват", – обратился с последней просьбой массовый убийца.
Напомним, что в ходе стрельбы на территории высшего учебного заведения, смертельные ранения получили девять человек. Первой жертвой Бекмансурова стал охранник, который пытался воспрепятствовать вооруженному парню в балаклаве проникнуть на территорию вуза.
До сих пор информация о состоянии задержанного разнится: одни источники утверждают, что пермский стрелок был ликвидирован и погиб на месте, другие пишут, что Бекмансуров выжил и будет отвечать за содеянное по законам Российской Федерации.
Источник: obozrevatel.com
18:00 20/09/2021
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