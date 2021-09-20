Фото с запиской опубликовали авторы Telegram-канала "SHOT". Послание, написанное от руки, обнаружили сотрудники полиции, когда проводили обыск в квартире, где проживал Бекмансуров с матерью и котом.





"Если с моей матерью что-то произойдет, передайте кота родственникам. Кот уж точно здесь не виноват", – обратился с последней просьбой массовый убийца.

















До сих пор информация о состоянии задержанного разнится: одни источники утверждают, что пермский стрелок был ликвидирован и погиб на месте, другие пишут, что Бекмансуров выжил и будет отвечать за содеянное по законам Российской Федерации.