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Пермский стрелок перед массовой расправой оставил записку с завещанием

18-летний Тимур Бекмансуров, который с утра 20 сентября, устроил стрельбу в Пермском государственном университете, перед своим последним выходом из дома оставил прощальную записку.

Фото с запиской опубликовали авторы Telegram-канала "SHOT". Послание, написанное от руки, обнаружили сотрудники полиции, когда проводили обыск в квартире, где проживал Бекмансуров с матерью и котом.

"Если с моей матерью что-то произойдет, передайте кота родственникам. Кот уж точно здесь не виноват", – обратился с последней просьбой массовый убийца.



Напомним, что в ходе стрельбы на территории высшего учебного заведения, смертельные ранения получили девять человек. Первой жертвой Бекмансурова стал охранник, который пытался воспрепятствовать вооруженному парню в балаклаве проникнуть на территорию вуза.

До сих пор информация о состоянии задержанного разнится: одни источники утверждают, что пермский стрелок был ликвидирован и погиб на месте, другие пишут, что Бекмансуров выжил и будет отвечать за содеянное по законам Российской Федерации.
Источник: obozrevatel.com
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