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Беларус беларусу беларус: незнакомец вернул семье политзаключённой купленный в конфискате мобильник

Семье политзаключённой Ларисы Тонкашкур вернули её мобильник, изъятый по приговору.


Сделал это незнакомый человек, рассказали родственники политзаключённой в комментарии Радио "Свобода".

Когда на Ларису Тонкошкур было возбуждено уголовное дело, мобильник у неё забрали. Потом суд постановил конфисковать его. Мобильник выставили на продажу в магазине конфиската. Там его купили.

Родственница Ларисы Тонкашкур говорит, что новый хозяин нашёл её номер, который сохранился в памяти аппарата. Он захотел узнать историю телефона. "А как узнал, чей это мобильный, то сам предложил вернуть его без всяких условий. Мобильник уже дома. Вот такая у нас хорошая новость. Лариса вернётся, а телефон её уже ждёт", — рассказывает женщина.

Лариса Тонкашкур —  почтальон. Она передавала телеграмм-каналам сведения о милиционерах, проживающих на её участке. Свои действия она объяснила тем, что возмутилась действиями силовиков, которые били протестующих.

Её осудили на три месяца ареста. Наказание женщина отбывает в Барановичском арестном доме. Срок ареста истекает 30 сентября.
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