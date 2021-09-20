



Сделал это незнакомый человек, рассказали родственники политзаключённой в комментарии Радио "Свобода"





Когда на Ларису Тонкошкур было возбуждено уголовное дело, мобильник у неё забрали. Потом суд постановил конфисковать его. Мобильник выставили на продажу в магазине конфиската. Там его купили.





Родственница Ларисы Тонкашкур говорит, что новый хозяин нашёл её номер, который сохранился в памяти аппарата. Он захотел узнать историю телефона. "А как узнал, чей это мобильный, то сам предложил вернуть его без всяких условий. Мобильник уже дома. Вот такая у нас хорошая новость. Лариса вернётся, а телефон её уже ждёт", — рассказывает женщина.





Лариса Тонкашкур — почтальон. Она передавала телеграмм-каналам сведения о милиционерах, проживающих на её участке. Свои действия она объяснила тем, что возмутилась действиями силовиков, которые били протестующих.





Её осудили на три месяца ареста. Наказание женщина отбывает в Барановичском арестном доме. Срок ареста истекает 30 сентября.