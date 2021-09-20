Речь идет о стандартном тестировании методом ПЦР и экспресс-анализе на антиген (ДЭТ Ag). В первом случае результат будет готов в течение суток (предварительная электронная запись), во втором — в течение 30 минут ("живая" очередь).





Лаборатория будет располагаться на улице Бобруйской, 6-1, на втором этаже, в комната матери и ребенка. Справку можно получить по телефону: 8(017) 319-69-84, сообщает Минздрав.



