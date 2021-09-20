+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Коронавирус Интеграция Ликвидация НГО Политзаключенные Санкции Репрессии Конституционная реформа

ПЦР-тест теперь можно сделать и на минском автовокзале "Центральный"

Два вида тестирования на COVID-19 с 21 сентября станут доступны в новой лаборатории на территории столичного автовокзала "Центральный"

Речь идет о стандартном тестировании методом ПЦР и экспресс-анализе на антиген (ДЭТ Ag). В первом случае результат будет готов в течение суток (предварительная электронная запись), во втором — в течение 30 минут ("живая" очередь).

Лаборатория будет располагаться на улице Бобруйской, 6-1, на втором этаже, в комната матери и ребенка. Справку можно получить по телефону: 8(017) 319-69-84, сообщает Минздрав.
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Юрась Навіцкі
Мастацтва Супраціву і...
Анатолий Шумченко
ЛИКВИДАЦИЯ ПЕРСПЕКТИВЫ...
Павел Знавец
Бабье лето
Игорь Драко
Режим "валит" оппонентов....
Канапацкая Ганна
ТИХАНОВЩИНА- КАК ЭЛЕМЕНТ...
Уладзiмiр Някляеў
ДАЙСЦІ ДА БЕЛАРУСАЛІМУ
Александр Волчанин
Слава Героям Чернобыля....


Особое мнение





Выбор редакции
© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]