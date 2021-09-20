Об этом dev.by рассказали выпускники и преподаватели. Общую статистику, которую обычно презентуют на собрании в сентябре, в этом году не представили, ограничились цифрами по беларуским вузам.





В 2020/2021 учебном году 11 классов закончили 51,8 тысяч беларуских выпускников. Из них в Минске — 9,97 тысяч.





815 выпускников-минчан уехали продолжать обучение за границей. Об этом заявила председатель комитета по образованию Мингорисполкома Наталья Проскурова: «Из этого можно сделать вывод: обучаем мы их хорошо, а вот воспитываем плохо».





Общего числа выпускников, которые уехали учиться за границу, нет в открытом доступе, dev.by пробует получить эту цифру.





Яна, математика

У Яны профиль — математика. Девушка блестяще сдала ЦТ и поступила в БГУ. А ещё она поступила в МФТИ — и, узнав об этом, забрала документы из БГУ.





Новоявленная студентка одного из лучших техвузов России говорит, что больше половины учеников её класса — 12 из 21 — подали документы за границу. В основном в польские и российские учебные заведения — МФТИ, ВШЭ, СПбГУ. Некоторые ребята поехали учиться в Германию и в США.





Эту статистику подтвердил dev.by и их классный руководитель.





Яна считает, её одноклассники поехали «за лучшим, чем в Беларуси, образованием». Но не исключает, что цель некоторых из них — остаться жить за границей.





— Я сама поступила на желанную специальность в России. Там будут учиться такие же мотивированные студенты, как и я, — говорит девушка.





Яна уточняет, что специальность, на которую она подавала документы в Беларуси, не была для неё такой же желанной. «Но это лучшее, что может дать мне беларуский вуз — в плане образования и людей», — добавляет она.





Девушка не жалеет, что забрала документы, говорит что не хочет «упустить возможность учиться в топовом вузе, который выпускает студентов с очень высоким уровнем образования».





Яна говорит, что не только в её классе такая ситуация.





Владимир, химия, биология

Владимир окончил другое отделение, его профильные предметы — химия и биология. Три четверти его одноклассников стали студентами БГУ и БГМУ. Но есть и те, кто подал документы за границу. Так по словам юноши, одна его одноклассница уже поступила в польский медвуз, ещё одна — в чешский университет, а ещё один человек — в российский. Трое выпускников выбрали для дальнейшего обучения Германию.





Учитель: в этом году общие цифры не озвучили

Один из преподавателей лицея говорит, что цифры статистики не удивляют его.





— Каждый год директор лицея делает в сентябре отчёт — и оказывается, что четверть выпускников вновь поступила в зарубежные вузы.





В этом году цифру по поступившим за рубеж не озвучили — рассказали только про набор в отечественные вузы.





Собеседник полагает, что процент поступивших за границу ещё вырос (среди учителей лицея ходят слухи, что число уехавших выпускников приближается к половине), поскольку «нашим детям интересно заниматься наукой, а не идеологией».





Также преподаватель говорит, что сам всегда был настроен патриотично, и когда ученики спрашивали у него, какой вуз предпочесть, предлагал рассмотреть варианты на родине. Однако в этом году он включил в свои рекомендации и учебные заведения за границей.