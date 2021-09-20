+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Коронавирус Интеграция Ликвидация НГО Политзаключенные Санкции Репрессии Конституционная реформа

"Детям интересно заниматься наукой, а не идеологией". Лицей впервые не поделился статистикой поступлений за границу

В одном из лицеев Беларуси от трети до половины выпускников на некоторых специальностях могли подать документы в зарубежные вузы в 2021 году. Точную цифру в лицее не называют.

"Детям интересно заниматься наукой, а не идеологией". Лицей впервые не поделился статистикой поступлений за границу
Об этом dev.by рассказали выпускники и преподаватели. Общую статистику, которую обычно презентуют на собрании в сентябре, в этом году не представили, ограничились цифрами по беларуским вузам.

В 2020/2021 учебном году 11 классов закончили 51,8 тысяч беларуских выпускников. Из них в Минске — 9,97 тысяч. 

815 выпускников-минчан уехали продолжать обучение за границей. Об этом заявила председатель комитета по образованию Мингорисполкома Наталья Проскурова: «Из этого можно сделать вывод: обучаем мы их хорошо, а вот воспитываем плохо».

Общего числа выпускников, которые уехали учиться за границу, нет в открытом доступе, dev.by пробует получить эту цифру. 

Яна, математика 

У Яны профиль — математика. Девушка блестяще сдала ЦТ и поступила в БГУ. А ещё она поступила в МФТИ — и, узнав об этом, забрала документы из БГУ.

Новоявленная студентка одного из лучших техвузов России говорит, что больше половины учеников её класса — 12 из 21 — подали документы за границу. В основном в польские и российские учебные заведения — МФТИ, ВШЭ, СПбГУ. Некоторые ребята поехали учиться в Германию и в США.

Эту статистику подтвердил dev.by и их классный руководитель.

Яна считает, её одноклассники поехали «за лучшим, чем в Беларуси, образованием». Но не исключает, что цель некоторых из них — остаться жить за границей. 

— Я сама поступила на желанную специальность в России. Там будут учиться такие же мотивированные студенты, как и я, — говорит девушка. 

Яна уточняет, что специальность, на которую она подавала документы в Беларуси, не была для неё такой же желанной. «Но это лучшее, что может дать мне беларуский вуз — в плане образования и людей», — добавляет она. 

Девушка не жалеет, что забрала документы, говорит что не хочет «упустить возможность учиться в топовом вузе, который выпускает студентов с очень высоким уровнем образования».

Яна говорит, что не только в её классе такая ситуация.

Владимир, химия, биология

Владимир окончил другое отделение, его профильные предметы — химия и биология. Три четверти его одноклассников стали студентами БГУ и БГМУ. Но есть и те, кто подал документы за границу. Так по словам юноши, одна его одноклассница уже поступила в польский медвуз, ещё одна — в чешский университет, а ещё один человек — в российский. Трое выпускников выбрали для дальнейшего обучения Германию. 

Учитель: в этом году общие цифры не озвучили

Один из преподавателей лицея говорит, что цифры статистики не удивляют его.

— Каждый год директор лицея делает в сентябре отчёт — и оказывается, что четверть выпускников вновь поступила в зарубежные вузы.

В этом году цифру по поступившим за рубеж не озвучили — рассказали только про набор в отечественные вузы.

Собеседник полагает, что процент поступивших за границу ещё вырос (среди учителей лицея ходят слухи, что число уехавших выпускников приближается к половине), поскольку «нашим детям интересно заниматься наукой, а не идеологией». 

Также преподаватель говорит, что сам всегда был настроен патриотично, и когда ученики спрашивали у него, какой вуз предпочесть, предлагал рассмотреть варианты на родине. Однако в этом году он включил в свои рекомендации и учебные заведения за границей.
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Юрась Навіцкі
Мастацтва Супраціву і...
Анатолий Шумченко
ЛИКВИДАЦИЯ ПЕРСПЕКТИВЫ...
Павел Знавец
Бабье лето
Игорь Драко
Режим "валит" оппонентов....
Канапацкая Ганна
ТИХАНОВЩИНА- КАК ЭЛЕМЕНТ...
Уладзiмiр Някляеў
ДАЙСЦІ ДА БЕЛАРУСАЛІМУ
Александр Волчанин
Слава Героям Чернобыля....


Особое мнение





Выбор редакции
© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]