А что там с Pfizer? Пиневич заявил, что белорусам нужно срочно прививаться
20 сентября министр здравоохранения Беларуси Дмитрий Пиневич рассказал о вакцинации против COVID-19, чем белорусам можно привиться и про то, от чего зависит закупка Pfizer.
«Я посмотрел тяжелых пациентов в реанимации и в отделениях — вакцинированных людей практически нет. Когда беседую с пациентами, спрашиваю, почему они не вакцинированы — «надеялся на авось», которое звучит от каждого, кто находится на реанимационной или инфекционной койке больницы, меня сильно удручает», — передает его слова пресс-служба Минздрава.
Пиневич отметил, что «если ты вакцинируешься, то защищаешь не только и не столько себя, ты защищаешь своих родителей, бабушек и дедушек. Ты вносишь лепту в победу над пандемией».
Также он заявил: «Пользуясь случаем, ещё раз всех призываю сделать осознанный выбор: вакцин много, они разные, мы ждём всех на прививочных пунктах».
По его словам, «есть российско-белорусский Спутник, китайская вакцина, еще однокомпонентный «Спутник Лайт» поступает в регионы.
А что с Pfizer?
Ранее сообщалось, что «Министерство здравоохранения рассматривает закупку 100 тысяч доз американского препарата Pfizer, однако ведомство хотело бы быть уверенным, что в Беларуси будет такое количество желающих привиться данной вакциной».
Однако 20 сентября Пиневич уже заявил, что он «попросил туроператоров провести соцопрос», сколько человек хотят привиться Pfizer, «отсюда и будут делать выводы».
Министр не уточнил, среди кого будут проводить соцопрос, достанется ли вакцина белорусам или пойдет на продажу иностранным туристам.
Источник: telegraf.by
15:44 20/09/2021
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