«Я посмотрел тяжелых пациентов в реанимации и в отделениях — вакцинированных людей практически нет. Когда беседую с пациентами, спрашиваю, почему они не вакцинированы — «надеялся на авось», которое звучит от каждого, кто находится на реанимационной или инфекционной койке больницы, меня сильно удручает», — передает его слова пресс-служба Минздрава.





Пиневич отметил, что «если ты вакцинируешься, то защищаешь не только и не столько себя, ты защищаешь своих родителей, бабушек и дедушек. Ты вносишь лепту в победу над пандемией».





Также он заявил: «Пользуясь случаем, ещё раз всех призываю сделать осознанный выбор: вакцин много, они разные, мы ждём всех на прививочных пунктах».





По его словам, «есть российско-белорусский Спутник, китайская вакцина, еще однокомпонентный «Спутник Лайт» поступает в регионы.





А что с Pfizer?

Ранее сообщалось, что «Министерство здравоохранения рассматривает закупку 100 тысяч доз американского препарата Pfizer, однако ведомство хотело бы быть уверенным, что в Беларуси будет такое количество желающих привиться данной вакциной».





Однако 20 сентября Пиневич уже заявил, что он «попросил туроператоров провести соцопрос», сколько человек хотят привиться Pfizer, «отсюда и будут делать выводы».





Министр не уточнил, среди кого будут проводить соцопрос, достанется ли вакцина белорусам или пойдет на продажу иностранным туристам.







