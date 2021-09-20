По данным полиции, двое нелегалов пытались сбежать в 17.30., однако были задержаны.





Во время задержания пострадал пограничник (1978 г.р.). Он был госпитализирован.





"Во время задержания было мокро, он неудачно поскользнулся на мокрой траве и упал на плечо. Это не было результатом столкновения, просто несчастный случай. Плечо ему вправили, но пограничника доставили в Швенченскую больницу, а потом в Сантаришкскую клинику", – сказал пресс-секретарь СОГГ Гедрюс Мишутис.





"Скорее всего, врачи хотели подстраховаться. Особых травм нет, но рука, насколько мне известно, сделали рентгеновский снимок. Наверное, его выпишут", – добавил он.





Позже Мишутис сообщил, что пограничнику назначили амбулаторное лечение, он уехал домой.





По словам Мишутиса, сбежать пытались двое мигрантов из Кот-д'Ивуара. Они проживают в палаточном лагере.