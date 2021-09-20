Из Центра регистрации иностранцев в Литве пытались сбежать двое мигрантов - пострадал пограничник
В Пабраде из Центра регистрации иностранцев пытались сбежать двое мигрантов, во время инцидента пострадал пограничник.
По данным полиции, двое нелегалов пытались сбежать в 17.30., однако были задержаны.
Во время задержания пострадал пограничник (1978 г.р.). Он был госпитализирован.
"Во время задержания было мокро, он неудачно поскользнулся на мокрой траве и упал на плечо. Это не было результатом столкновения, просто несчастный случай. Плечо ему вправили, но пограничника доставили в Швенченскую больницу, а потом в Сантаришкскую клинику", – сказал пресс-секретарь СОГГ Гедрюс Мишутис.
"Скорее всего, врачи хотели подстраховаться. Особых травм нет, но рука, насколько мне известно, сделали рентгеновский снимок. Наверное, его выпишут", – добавил он.
Позже Мишутис сообщил, что пограничнику назначили амбулаторное лечение, он уехал домой.
По словам Мишутиса, сбежать пытались двое мигрантов из Кот-д'Ивуара. Они проживают в палаточном лагере.
Источник: delfi.lt
15:05 20/09/2021
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