Егор Мартинович





Первый раз мера содержания под стражей была избрана 18 июля сразу на максимальный срок — два месяца. Однако 18 сентября на свободу Мартинович и Скурко не вышли, сообщает nashaniva





Родственникам не сообщили о продлении меры содержания, однако исходя из норм Уголовно-процессуального кодекса следует, что стражу продлили еще на месяц, это разрешается, если следствие не закончило работу за отведенный ранее срок.





По словам нашенивцев, никакие следственные действия с ними за это время не происходили, они просто удерживаются в изоляции.





Напомним, Егора Мартиновича и Андрея Скурко обвиняют по ч. 2 ст. 216 УК (»нанесение имущественного ущерба без признаков разворовывания группой лиц"). Претензия заключается в том, что оплата за коммунальные услуги помещения была по тарифам для физлиц, а нужно было платить по тарифам для юрлиц.





Следователи насчитали, что за четыре года (с 2017 по май 2021) предприятию «Минэнерго» был причинен ущерб – 3,5 тысячи рублей. Само предприятие с претензиями никогда не обращалось.





Мартинович и Скурко признаными. По ст. 216 УК максимально возможный срок содержания под стражей до суда - шесть месяцев.





Поддержите нашенивцев письмом, телеграммой или денежным переводом. В условиях изоляции это помогает держаться.





Адрес: 220030, г. Минск, ул. Володарского, 2. СИЗО №1





Мартиновичу Егору Александровичу

или Скурко Андрею Геннадиевичу