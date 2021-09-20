Егору Мартиновичу и Андрею Скурко продлили срок содержания под стражей еще на месяц
Нашенивцы уже два месяца отбыли в СИЗО, их не освободили. За это время Следственный комитет якобы не смог закончить расследование, поэтому мера содержания продолжена еще на месяц.
Егор Мартинович
Первый раз мера содержания под стражей была избрана 18 июля сразу на максимальный срок — два месяца. Однако 18 сентября на свободу Мартинович и Скурко не вышли, сообщает nashaniva
Родственникам не сообщили о продлении меры содержания, однако исходя из норм Уголовно-процессуального кодекса следует, что стражу продлили еще на месяц, это разрешается, если следствие не закончило работу за отведенный ранее срок.
По словам нашенивцев, никакие следственные действия с ними за это время не происходили, они просто удерживаются в изоляции.
Напомним, Егора Мартиновича и Андрея Скурко обвиняют по ч. 2 ст. 216 УК (»нанесение имущественного ущерба без признаков разворовывания группой лиц"). Претензия заключается в том, что оплата за коммунальные услуги помещения была по тарифам для физлиц, а нужно было платить по тарифам для юрлиц.
Следователи насчитали, что за четыре года (с 2017 по май 2021) предприятию «Минэнерго» был причинен ущерб – 3,5 тысячи рублей. Само предприятие с претензиями никогда не обращалось.
Мартинович и Скурко признаными. По ст. 216 УК максимально возможный срок содержания под стражей до суда - шесть месяцев.
Поддержите нашенивцев письмом, телеграммой или денежным переводом. В условиях изоляции это помогает держаться.
Адрес: 220030, г. Минск, ул. Володарского, 2. СИЗО №1
Мартиновичу Егору Александровичу
или Скурко Андрею Геннадиевичу
13:36 20/09/2021
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