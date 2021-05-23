



16 сентября в Московском суде Бреста начался процесс над Ириной Викхольм. 20 сентября судья Бреган огласил приговор: признать виновной по ч.2 ст.367 УК РБ (клевета на президента РБ) и назначить 1 год 6 месяцев колонии общего режима.





Гособвинение представлял Александр Батюшко.





Поводом для уголовного дела, напомним, стал твит Ирины 23.05.2021, который вел на ее статью в Живом Журнале. Вся публикация была полной перепечаткой статьи русской службы Би-Би-Си про инцидент с самолетом Ryanair (на котором летел Протасевич). Викхольм лишь добавила свой заголовок.





Тем не менее, судья Евгений Бреган встал на сторону гособвинения и признал Викхольм виновной по ч.2 ст.367 УК РБ.





Приговор еще не вступил в законную силу и может быть обжалован.