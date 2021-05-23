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За твит "с клеветой на Лукашенко" россиянке дали полтора года колонии

Полтора года колонии за твит дал брестский суд российской гражданке Викхольм, сообщает "Весна".


16 сентября в Московском суде Бреста начался процесс над Ириной Викхольм. 20 сентября судья Бреган огласил приговор: признать виновной по ч.2 ст.367 УК РБ (клевета на президента РБ) и назначить 1 год 6 месяцев колонии общего режима.

Гособвинение представлял Александр Батюшко.

Поводом для уголовного дела, напомним, стал твит Ирины 23.05.2021, который вел на ее статью в Живом Журнале. Вся публикация была полной перепечаткой статьи русской службы Би-Би-Си про инцидент с самолетом Ryanair (на котором летел Протасевич). Викхольм лишь добавила свой заголовок.

Тем не менее, судья Евгений Бреган встал на сторону гособвинения и признал Викхольм виновной по ч.2 ст.367 УК РБ. 

Приговор еще не вступил в законную силу и может быть обжалован.
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