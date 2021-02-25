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Ужас! Пьяная женщина до смерти забила своего 3-месячного сына

Жуткая история произошла 6 июня в деревне Супроненты Островецкого района.

Как следует из материалов дела, обвиняемая 6 июня 2021 года в состоянии алкогольного опьянения на почве внезапно возникшей агрессии к своему сыну (25.02.2021) нанесла ему не менее 11 ударов по различным частям тела, в том числе в область расположения жизненно важных органов.

Согласно заключению судебно-медицинской экспертизы смерть мальчика наступила на месте происшествия от закрытой черепно-мозговой травмы, сопровождавшейся переломами костей черепа, кровоизлияниями под оболочки головного мозга, ушибом и размозжением его ткани.

По результатам судебно-психиатрической экспертизы установлено, что Л. могла сознавать фактический характер, общественную опасность и значение своих действий и руководить ими.

После изучения материалов дела в прокуратуре пришли к выводу об обоснованности обвинения, наличии достаточных, относимых и допустимых доказательств, полном исследовании обстоятельств преступления. Согласились с квалификацией действий Л. по п.2 и п.6 ч.2 ст.139 Уголовного кодекса Республики Беларусь.

Дело направлено в суд.
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