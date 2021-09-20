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Москва рассчитывает на освобождение задержанной в Беларуси Софьи Сапеги

Москва рассчитывает, что освободить задержанную в Беларуси россиянку Софью Сапегу удастся, сообщил замглавы МИД РФ Андрей Руденко в комментарии РИА Новости.

"Наше посольство и консульские учреждения плотно занимаются этим вопросом. Рассчитываем на то, что нам удастся добиться освобождения. Мы внимательно следим за этим делом, постоянно посещаем ее", - пояснил Руденко.

Он добавил, что консульские сотрудники российского МИДа находятся в тесном контакте с ней и родителями Сапеги.

Напомним, что Софья Сапега была задержана вместе с блогером Романом Протасевичем после принудитеьной посадки в Минск Самолета Афины-Вильнюс. 
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