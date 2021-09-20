"Наше посольство и консульские учреждения плотно занимаются этим вопросом. Рассчитываем на то, что нам удастся добиться освобождения. Мы внимательно следим за этим делом, постоянно посещаем ее", - пояснил Руденко.





Он добавил, что консульские сотрудники российского МИДа находятся в тесном контакте с ней и родителями Сапеги.