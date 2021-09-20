Еще семь телеграм-ресурсов стали "экстремистскими"
Генпрокуратура сообщает о признании информационной продукции чатов и каналов мессенджера Telegram "экстремистскими материалами".
В данный перечень прокуратуры вошли:
«НАРОДНЫЙ ТРИБУНАЛ г. Лида»,
«Центр, Лида»,
«Волковыск для жизни Новости»,
«Волковыск.Доска позора»,
«Гродно Южный чат»,
«Гродно Азот Чат»,
«Ихтиандры Гродно».
Заметим, что ранее часть каналов уже фигурировала в "экстремистских" списках
10:21 20/09/2021
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