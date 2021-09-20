Валерий Цепкало. Об этом в своем блоге сообщил политик





«Сегодня (19 сентября) произошло горе у Дмитрия Болкунца. У нашего друга умерла мама. По известной причине Дмитрий лично не сможет с ней проститься, но все желающее его поддержать могут это сделать завтра. Отпевание пройдёт 20 сентября, в 14.00 в Слониме в Спасо-Преображенском соборе (ул. Пушкина, 2). Наши соболезнования, Дмитрий! Валерий и весь штаб скорбит вместе с тобой!» — написал Цепкало.





Напомним, Дмитрий Болкунец - проживавший в России политолог с беларускими корнями, уехал из РФ «в связи с возникшими серьёзными рисками физической расправы» весной этого года. Теперь он живет в Варшаве.





26 марта Генеральная прокуратура Беларуси возбудила в отношении Болкунца уголовное дело за публичное оскорбление Лукашенко (ч. 1 ст. 368 УК).