В России стрельба в университете - 8 погибших и 19 пострадавших
Утром 20 сентября в Перми неизвестный открыл огонь из оружия в Пермском государственном университете (ПГНИУ).
Как сообщил Telegram-канал Ura.Ru, студенты в ужасе покидают здание учебного заведения, вылезая из окон. Некоторые молодые люди после прыжка с высоты второго этажа получают травмы, сообщает obozrevatel.com.
Стрелок задержан. Известно, что стрельбу устроил 18-летний Тимур Б. - он учился на первом курсе юридического факультета.
Открывший стрельбу в пермском вузе оказал сопротивление правоохранителям при задержании и был ранен, сообщает echo.msk.ru со ссылкой на СК РФ.
По последним данным (на 11 часов по Минску) при стрельбе в Пермском университете погибли восемь человек, еще 19 пострадали, сообщили в Следственном комитете и Минздраве, передает tvrain.ru
Белорусский партизан
10:07 20/09/2021
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