Тревожная граница. Муж погибшей на белорусско-польской границе женщины рассказал подробности. Ей было 39 лет
Муж погибшей на белорусско-польской границе женщины гражданин Ирака Хайдар Каман Абдул Хусейн в эфире СТВ раскрыл подробности трагического инцидента.
Об этом сообщает БЕЛТА.
Мужчина рассказал, что жене было 39 лет. Они с детьми бежали из Ирака в поисках места для лучшей жизни. Думали найти его в Евросоюзе. Направлялись в Германию и уже смогли дойти до ближайшей польской деревни. Жена и дети устали. Пытались согреться у костра, высушить одежду и обувь. Хотели пить. Муж попросил у польского жителя воды, но тот сообщил о мигрантах стражам границы. К семье тут же приехали польские пограничники и, не дав им обуться и одеться, стали гнать босиком до белорусской границы.
"Моей жене было плохо, у нее давление. Она была очень уставшая, очень медленно шла. И один польский солдат надел перчатки. На них был металл. И ее очень сильно толкнул. Она упала. Когда я посмотрел на жену, она была в шоке и не могла двигаться - просто открыты глаза и даже не могла дышать", - рассказал гражданин Ирака.
Как сообщали ранее в ГПК, 19 сентября в Гродненском районе вблизи деревни Лесное, в метре от белорусско-польской границы, было обнаружено тело женщины неславянской внешности без признаков жизни. Вблизи места обнаружения на контрольно-следовой полосе, оборудованной на польской территории, зафиксированы явные признаки перетаскивания тела из Польши в Беларусь. Рядом с телом находились трое детей, а также мужчина и пожилая женщина. Они дали пояснения по факту произошедшего при содействии предоставленных переводчиков.
На место прибыла следственно-оперативная группа для проведения необходимых мероприятий по выяснению всех обстоятельств инцидента.
"Женщина была обнаружена без обуви, и после первоначального осмотра тела следствие не исключает в том числе версию наступления смерти от переохлаждения", - отметил заместитель начальника УСК по Гродненской области Евгений Щербак.
Сейчас следователи УСК по Гродненской области с привлечением специалистов областного управления ГКСЭ проводят осмотр места происшествия. Осуществляются необходимые следственные и процессуальные действия, назначены экспертные исследования для установления всех обстоятельств произошедшего.
В целях обеспечения прозрачности расследования и доступности информации, в том числе для международных организаций, Госпогранкомитет уведомил и пригласил на место происшествия представителей Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев в Беларуси и Международной организации по миграции.
09:33 20/09/2021
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