



Мужчина рассказал, что жене было 39 лет. Они с детьми бежали из Ирака в поисках места для лучшей жизни. Думали найти его в Евросоюзе. Направлялись в Германию и уже смогли дойти до ближайшей польской деревни. Жена и дети устали. Пытались согреться у костра, высушить одежду и обувь. Хотели пить. Муж попросил у польского жителя воды, но тот сообщил о мигрантах стражам границы. К семье тут же приехали польские пограничники и, не дав им обуться и одеться, стали гнать босиком до белорусской границы.





"Моей жене было плохо, у нее давление. Она была очень уставшая, очень медленно шла. И один польский солдат надел перчатки. На них был металл. И ее очень сильно толкнул. Она упала. Когда я посмотрел на жену, она была в шоке и не могла двигаться - просто открыты глаза и даже не могла дышать", - рассказал гражданин Ирака.





На место прибыла следственно-оперативная группа для проведения необходимых мероприятий по выяснению всех обстоятельств инцидента.





"Женщина была обнаружена без обуви, и после первоначального осмотра тела следствие не исключает в том числе версию наступления смерти от переохлаждения", - отметил заместитель начальника УСК по Гродненской области Евгений Щербак.





Сейчас следователи УСК по Гродненской области с привлечением специалистов областного управления ГКСЭ проводят осмотр места происшествия. Осуществляются необходимые следственные и процессуальные действия, назначены экспертные исследования для установления всех обстоятельств произошедшего.





В целях обеспечения прозрачности расследования и доступности информации, в том числе для международных организаций, Госпогранкомитет уведомил и пригласил на место происшествия представителей Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев в Беларуси и Международной организации по миграции.



