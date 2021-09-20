Коронавирус: В Беларуси пока не готовы начать вакцинацию детей
Вопрос о вакцинации детей в Беларуси будет рассматриваться после изучения эффективности и безопасности вакцины "Спутник V" в отношении лиц старше 12 лет, рассказала заместитель главного врача Республиканского центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья Ирина Глинская в эфире "Беларусь 1".
"Действительно, ряд стран уже закончили исследования в отношении детей. Эти исследования показали, что вакцина эффективна и безопасна для детей, и уже начали эту вакцинацию. В основном речь идет о вакцинации детей с 12 лет. Это страны Европы, США, Канада", - пояснила специалист.
Она подчеркнула, что в ближайшее время ученые приступят к изучению эффективности и безопасности вакцины "Спутник V" в отношении детей. Предполагается, что это будет в октябре.
"После этого целесообразно будет рассмотреть вопрос о вакцинации деток в нашей стране", - отметила Глинская.
Замглавврача напомнила, что вакцинация в стране идет активными темпами. Уже привито более 1,5 млн белорусов. Однако если у человека есть острые заболевания или проявления какого-либо вирусного заболевания, вопрос о вакцинации стоит отложить до полного выздоровления.
"Но опыт показывает, что вакцинацию хорошо переносят все - в том числе лица с хроническими заболеваниями и даже лица с иммунодефицитными заболеваниями. Каких-то сверхреакций у них не наблюдается. Но есть определенный риск того, что их защита будет несколько ниже по сравнению со здоровыми людьми", - пояснила эпидемиолог.
Можно ли сделать укол от гриппа и "короны" одновременно?
По словам Ирины Глинской, приходить в поликлинику сразу за двумя прививкам� - от гриппа и коронавируса - не стоит. Оптимальный вариант - интервал в один месяц между законченным курсом вакцинации против коронавируса и вакцинации против гриппа.
"Приоритет в данной ситуации - прививка против "ковида", - резюмировала она.
08:59 20/09/2021
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