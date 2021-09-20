











"Действительно, ряд стран уже закончили исследования в отношении детей. Эти исследования показали, что вакцина эффективна и безопасна для детей, и уже начали эту вакцинацию. В основном речь идет о вакцинации детей с 12 лет. Это страны Европы, США, Канада", - пояснила специалист.





Она подчеркнула, что в ближайшее время ученые приступят к изучению эффективности и безопасности вакцины "Спутник V" в отношении детей. Предполагается, что это будет в октябре.





"После этого целесообразно будет рассмотреть вопрос о вакцинации деток в нашей стране", - отметила Глинская.





Замглавврача напомнила, что вакцинация в стране идет активными темпами. Уже привито более 1,5 млн белорусов. Однако если у человека есть острые заболевания или проявления какого-либо вирусного заболевания, вопрос о вакцинации стоит отложить до полного выздоровления.





"Но опыт показывает, что вакцинацию хорошо переносят все - в том числе лица с хроническими заболеваниями и даже лица с иммунодефицитными заболеваниями. Каких-то сверхреакций у них не наблюдается. Но есть определенный риск того, что их защита будет несколько ниже по сравнению со здоровыми людьми", - пояснила эпидемиолог.





Можно ли сделать укол от гриппа и "короны" одновременно?





По словам Ирины Глинской, приходить в поликлинику сразу за двумя прививкам� - от гриппа и коронавируса - не стоит. Оптимальный вариант - интервал в один месяц между законченным курсом вакцинации против коронавируса и вакцинации против гриппа.





"Приоритет в данной ситуации - прививка против "ковида", - резюмировала она.



