Об этом корреспонденту агентства «Минск-Новости» сообщил пресс-секретарь предприятия Андрей Дроб.





За первое полугодие 2021 г. услугами подземки воспользовались более чем 111 млн 721 тыс. пассажиров (за аналогичный период 2020 г. — свыше 111 млн 243 тыс.). По итогам 6 месяцев нынешнего года среднесуточный пассажиропоток в метро равен 617 тыс. 246 человек (за первое полугодие 2020 г. — 611 тыс. 228).





Инвентарный парк вагонов метрополитена — это 390 вагонов, из которых сформированы 73 пятивагонных и 6 четырехвагонных составов.





А. Дроб отметил, что Минский метрополитен одним из первых в СНГ освоил капитальный ремонт электропоездов на собственной базе. Сейчас такие виды работ производятся на базе электродепо «Могилевское». Это позволяет избежать капремонтов на предприятиях, расположенных за пределами Беларуси, сэкономив значительные финансовые средства, а также сократить сроки пребывания составов в ремонте.





фото: Виктор Толочко





Вместе с тем в планах города и предприятия — постепенное переоснащение и замена устаревших поездов. Новый современный подвижной состав появился сначала на Автозаводской, а затем и на Зеленолужской ветках. Сейчас, по словам представителя метрополитена, на третьей линии эксплуатируются 6 четырехвагонных составов, а 4 пятивагонных задействованы на второй линии.





В Минском метрополитене разработан план закупки электропоездов до 2025 г. и для 3-й, Зеленолужской, линии и для 2-й, Автозаводской, на которой сейчас больше всего составов с истекающим сроком эксплуатации.





До 2025 г. планируется приобрести 12 пятивагонных (взамен поездов с истекающим сроком эксплуатации) и 7 четырехвагонных — для третьей линии. Составы будут приобретаться в соответствии с действующим законодательством, то есть решения о поставщиках будут приниматься по результатам электронного аукциона.





Справочно





Эксплуатационная длина действующих линий нашей подземки в двухпутном исчислении составляет почти 41 км, на них расположены 33 станции: 15 станций — на 1-й (Московской) линии, 14 — на 2-й (Автозаводской) и 4 — на 3-й (Зеленолужской).







