+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Интеграция Ликвидация НГО Запрет полетов Политзаключенные Санкции Репрессии Конституционная реформа

Видеофакт: в Чернобыльскую зону возвращаются крупные хищники

В Чернобыле увеличилось количесто медведей. Их не стало там еще с начала ХХ в. Но в последние годы исследователи все чаще замечают этих хищников.

Впервые их удалось сфотографировать в 2014 году, передает bbc.com.
Этим летом они несколько раз попадали в объективы фотоловушек. Исследователь дикой природы Сергей Гащак говорит, что это только начало - медведи возвращаются на земли, что покинул человек.

В зоне отчуждения в объектив фотоловушки попал благородный олень. Специалисты добавили, что до аварии на ЧАЭС охотничьи хозяйства Чернобыльского района понемногу восстановили поголовье оленей. Но настоящего расцвета здесь их популяция достигла в последние десятилетия.
gazeta.ua
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Юрась Навіцкі
Мастацтва Супраціву і...
Анатолий Шумченко
ЛИКВИДАЦИЯ ПЕРСПЕКТИВЫ...
Павел Знавец
Бабье лето
Игорь Драко
Режим "валит" оппонентов....
Канапацкая Ганна
ТИХАНОВЩИНА- КАК ЭЛЕМЕНТ...
Уладзiмiр Някляеў
ДАЙСЦІ ДА БЕЛАРУСАЛІМУ
Александр Волчанин
Слава Героям Чернобыля....


Особое мнение





Выбор редакции
© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]