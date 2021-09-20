Видеофакт: в Чернобыльскую зону возвращаются крупные хищники
В Чернобыле увеличилось количесто медведей. Их не стало там еще с начала ХХ в. Но в последние годы исследователи все чаще замечают этих хищников.
Впервые их удалось сфотографировать в 2014 году, передает bbc.com.
Этим летом они несколько раз попадали в объективы фотоловушек. Исследователь дикой природы Сергей Гащак говорит, что это только начало - медведи возвращаются на земли, что покинул человек.
В зоне отчуждения в объектив фотоловушки попал благородный олень. Специалисты добавили, что до аварии на ЧАЭС охотничьи хозяйства Чернобыльского района понемногу восстановили поголовье оленей. Но настоящего расцвета здесь их популяция достигла в последние десятилетия.
08:41 20/09/2021
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