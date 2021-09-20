Впервые их удалось сфотографировать в 2014 году, передает bbc.com.

Этим летом они несколько раз попадали в объективы фотоловушек. Исследователь дикой природы Сергей Гащак говорит, что это только начало - медведи возвращаются на земли, что покинул человек.





В зоне отчуждения в объектив фотоловушки попал благородный олень. Специалисты добавили, что до аварии на ЧАЭС охотничьи хозяйства Чернобыльского района понемногу восстановили поголовье оленей. Но настоящего расцвета здесь их популяция достигла в последние десятилетия.



