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На белорусско-польской границе из болота спасли восемь мигрантов

Польские пограничники на границе с Беларусью спасли из болота 8 нелегальных мигрантов.

 


Об этом информирует пресс-служба Погранслужбы Польши.

«Сотрудники Пограничной стражи совместно с Пожарной стражей, Спасительной авиационной службой и полицией в течение нескольких часов вели спасательную операцию на болотах в заводи реки Супрасль на границе Польши и Беларуси», – отмечается в сообщении.

По информации пограничников, были спасены восемь мигрантов, пять из которых были мужчины и три женщины. Семерых из них пришлось госпитализировать.
Ранее также сообщалось, что на границах были найдены тела мертвых людей: одной женщины – в Беларуси, троих человек – в Польше.
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