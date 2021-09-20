







Об этом информирует пресс-служба Погранслужбы Польши.





«Сотрудники Пограничной стражи совместно с Пожарной стражей, Спасительной авиационной службой и полицией в течение нескольких часов вели спасательную операцию на болотах в заводи реки Супрасль на границе Польши и Беларуси», – отмечается в сообщении.





По информации пограничников, были спасены восемь мигрантов, пять из которых были мужчины и три женщины. Семерых из них пришлось госпитализировать.

Ранее также сообщалось, что на границах были найдены тела мертвых людей: одной женщины – в Беларуси, троих человек – в Польше.