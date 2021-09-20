Эти здания имеют статус историко-культурной ценности, а его современные владельцы — статус банкротов. До войны здесь делали кафель для всего Гродно, в 1950-х — плитку для Сталинградской ГЭС. Увидеть бывшую кафлярню князей Друцких-Любецких можно на улице Красноармейской, около дорожной развязки. Сейчас здания пустуют и разрушаются. Их безуспешно пытаются продать с аукциона. Hrodna.life разыскал 5 фактов из истории предприятия.





Если бы не пожар, ничего бы не было

Пожар 1885 года уничтожил почти половину Гродно. Он тогда был в основном деревянным. Чтобы восстановить город, нужен был кирпич. Его изготавливали на Гродненском кирпичном заводе князей Друцких-Любецких. В 1895 году они расширили бизнес и открыли завод по производству кафеля. В первое время на заводе работали 28 человек.





Фирменные знаки с кафеля завода князей Друцких-Любецких. Источник фото: Harodnia.com





Гродненский кафель делали из местной глины. Её копали в карьерах за городом. Сейчас в том месте начинается микрорайон Девятовка. Одна из улиц, по которым возили сырье, называлась Глиняной (с середины 1930-х годов — улица Жвирка, а с 1939 года — Чкалова. — Прим. Hrodna.life).





К концу 1930-х годов здесь делали печную плитку и орнаменты, кафельные бани и гончарные изделия на заказ. Контора компании находилась на Театральной площади (сейчас площадь Тызенгауза — прим. Hrodna.life). После прихода Советской власти кафлярню национализировали.

Бесценно и почти бесплатно. 5 фактов о Станиславовской кафлярне Друцких-Любецких, которую не могут продать даже со скидкой





Изразцами собственного производства украшены стены бывшего завода

Делали плитку для Сталинградской ГЭС

Производство на кафельном заводе восстановили после Второй мировой войны. В январе 1950 года в Гродно создали комбинат строительных материалов, объединивший кирпичный, черепичный и известковый заводы. В его состав вошла и кафлярня.





Эти снимки завода выглядят как послевоенные, но их сделали летом 2021 года





Здесь выпускали серую и глазированную плитку, кафель, терракоту. Одну из самых больших партий гродненского глазированного кафеля заказали на строительство Сталинградской ГЭС (сейчас — Волжская ГЭС, прим. Hrodna.life)

Признали историко-культурной ценностью

В 2015 году одно из зданий завода по производству кафеля купила фирма «Леута и С». На производстве этого предприятия занимались установкой и очисткой грязезащитных ковровых покрытий.





Через год после покупки все постройки завода признали историко-культурной ценностью. Для реконструкции пришлось согласовывать проект с Министерством культуры. Фасад здания оставили, каким он был. Заменили окна и двери и частично перестроили. До ремонта здание было одноэтажным, но в ходе работ на чердаке сделали еще один этаж. На нём разместили офисы, а на первом этаже — прачечную.

Андрей Разин из «Ласкового мая» хотел, но так и не купил

Певец приезжал в Гродно в 2019 году. Он говорил, что его предки владели фарфоровой фабрикой на улице Красноармейской, 71А. Разин хотел восстановить здание и возобновить производство. Правда, при условии, что постройки отдадут ему даром или за символическую плату.

Торги не состоялись, цену снизили вдвое

Владелец основной части завода — трест «Гродногорстрой». Эта организация обанкротилась и сейчас распродаёт всё своё имущество. Комплекс построек на Красноармейской выставили на продажу в конце августа 2021. На торги никто не заявился, и аукцион не состоялся. Цену лота снизили наполовину. Сейчас кусочек промышленной истории Гродно оценивают всего в 879 100 рублей.









Цена, за которую хотят продать историко-культурную ценность, бывший кафельный завод Друцких-Любецких - 879 100 рублей



