«Призовые — 342 тысячи долларов»: белорус стал победителем турнира по покеру в США
Никита Бодяковский — признанная мировая звезда покера, он регулярно принимает участие в покерных турнирах и чаще оказывается в числе победителей.
В этот раз Никита одержал победу в турнире «$25,000 No—Limit Hold’em», который проводился в рамках серии 2021 Poker Masters, проходившей с 7 по 19 сентября в США, в городе Лас-Вегас, пишет kp.by.
Участие в турнире, который длился на протяжении двух дней, приняли 38 игроков, взнос каждого - 25 тысяч долларов.
В конечном счете, Никита Бодяковский одержал победу в противостоянии с одним из сильнейших соперников Сетом Дэвисом, у которого изначально был солидный перевес в фишках — 2,9 миллиона против 1,9 миллиона.
Вмешался, кроме прочего, счастливый случай: в двух критически значимых раздачах Никите Бодяковскому помогли выпадавшие на стол в самом конце «девятки».
08:07 20/09/2021
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