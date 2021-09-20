



Такой прогноз дал главный инфекционист США Энтони Фаучи, сообщает The Telegraph.





"Думаю, мы все должны быть очень честными, открытыми и скромными. Мы не знаем. Этот вирус много раз обманывал нас разными волнами по всему миру в целом и в каждой отдельной стране, в частности в США и Великобритании. Надеюсь, это произойдет весной следующего года", - заявил он 18 сентября.





Коронавирус - очень тревожный опыт, который все пережили, добавил Фаучи. С каждым новым прогнозом по завершению пандемии, появлялись и новые штаммы.







