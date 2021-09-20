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Когда закончится пандемия Covid-19 - прогноз

Пандемия Covid-19 закончится весной 2022 года.


Такой прогноз дал главный инфекционист США Энтони Фаучи, сообщает The Telegraph.

"Думаю, мы все должны быть очень честными, открытыми и скромными. Мы не знаем. Этот вирус много раз обманывал нас разными волнами по всему миру в целом и в каждой отдельной стране, в частности в США и Великобритании. Надеюсь, это произойдет весной следующего года", - заявил он 18 сентября.

Коронавирус - очень тревожный опыт, который все пережили, добавил Фаучи. С каждым новым прогнозом по завершению пандемии, появлялись и новые штаммы.
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