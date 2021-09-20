Myfin.by посмотрел, куда в сентябре можно улететь в отпуск из Беларуси, в том числе с детьми, и каковы будут при этом ковидные ограничения: нужен ли ПЦР-тест, годится ли наш сертификат о вакцинации и придется ли идти на карантин по возвращении.





Без пересадок





С пересадками (в Москве или Стамбуле) можно долететь хоть до Сейшельских островов, но мы решили проанализировать только те направления, по которым есть прямые авиарейсы. Их сегодня шесть – ОАЭ, Египет, Турция, Грузия, Россия и Армения. Все, кроме Армении, – это страны с морским побережьем.





Сейчас для въезда не во все государства нужен ПЦР-тест, где-то достаточно и сертификата о вакцинации.





Армения - ПЦР-тест или двухкомпонентная вакцинация минимум за 14 дней до прилета (подходит российская вакцина). Освобождаются дети до года





Грузия - ПЦР-тест или двухкомпонентная вакцинация минимум за 14 дней до прилета (подходит российская вакцина). Освобождаются дети до 10 лет





Египет - ПЦР-тест или двухкомпонентная вакцинация минимум за 14 дней до прилета (подходит и российская, и китайская вакцина). Исключение – однокомпонентная вакцина Johnson & Johnson. Оосвобождаются дети до 6 лет





ОАЭ - ПЦР-тест. Освобождаются дети до 12 лет.





Россия - ПЦР-тест нужен всем независимо от возраста





Турция - ПЦР-тест или двухкомпонентная вакцинация минимум за 14 дней до прилета (подходит и российская, и китайская вакцина), или справка о том, что вы переболели и выздоровели не менее чем за 6 месяцев до прилета. О свобождаются дети до 12 лет





Отметим, что в разных странах свои требования к справкам, – проще сделать на русском и английском языках, с QR-кодом и пройти ПЦР-тест за день-два до прибытия. Кроме того, в некоторых странах необходимо проходить ПЦР-тесты на месте за свой счет, если нет вакцинации (Грузия), в других – регистрироваться в специальном приложении (ОАЭ, Россия).





На карантин – по списку

Напомним, что при возвращении из стран «красного списка» (он обновляется регулярно – какие-то страны из него убирают, другие – добавляют), в Беларуси необходимо соблюдать 7-дневную самоизоляцию. Уточним, что самоизоляцию должны соблюдать не только прибывшие из стран «красного списка», но и следующие через эти страны транзитом. Актуальный перечень смотрите на сайте Минздрава.





Если вы не прививались, то после посещения из всех стран, перечисленных в нашей таблице, кроме Армении, на сегодняшний день нужен карантин.





При наличии сертификата о вакцинации, если после введения второй дозы прошел месяц к моменту возвращения из путешествия, 7-дневная самоизоляция не требуется.





Важно – наличие ПЦР-теста не отменяет самоизоляцию!