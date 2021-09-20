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iPhone 13 будет продаваться без упаковочной пленки

Компания Apple отказалась от использования пластиковой пленки при упаковке смартфонов линейки iPhone 13.

На коробку с устройствами наклеят только стикер-пломбу, который нужно будет потянуть и оторвать для доступа к содержимому, пишет vesti.ru

iPhone 13 пока не поступили в продажу. Однако фотографии новых коробок с "язычком" уже распространяются в китайских соцсетях.

Новый формат упаковки обусловлен заботой об окружающей среде. На презентации iPhone 13 в Apple утверждали, что отказ от упаковочной пленки позволит избежать образования пластиковых отходов на 600 тонн. Также заявлялось, что привод Taptic Engine, отвечающий за тактильный отклик, изготовлен "из 100% переработанного вольфрама", а все магниты - полностью сделаны из вторичного сырья.
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