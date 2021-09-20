Ученые на протяжении нескольких месяцев наблюдали за летучими мышами 46 видов в Юго-Восточной Азии. В результате у животных, обитающих в известняковых пещерах Лаоса, нашли три вируса, рецептор связывающий домен (RBD, часть белка "шипа", необходимого для связывания с человеческими клетками) которых схож с доменом "уханьского" типа патогена, пишет radiosputnik.ria.ru





По словам специалистов, данные вирусы - BANAL-52, BANAL-103 и BANAL-236 - являются "ближайшими предками SARS-CoV-2, известными на сегодня". Вполне возможно, что они поспособствовали его возникновению. Но, в отличие от SARS-CoV-2, ни один из выявленных патогенов не обладает так называемым сайтом расщепления фурином в S-белке, который легко попадает в организм.





Эксперты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) посетили в начале года китайский город Ухань, чтобы установить источник появления коронавирусной инфекции, и сочли маловероятной версию, согласно которой COVID имеет лабораторное происхождение.





Спецслужбы США также пытаются разобраться в природе COVID. В минувшую среду стало известно, что разведка по поручению президента Джо Байдена провела исследование о происхождении коронавируса, но не пришла к единому мнению. Представителям спецслужб так и не удалось установить, передался ли COVID-19 от животного, или это была утечка из лаборатории.







