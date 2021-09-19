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На белорусско-польской границе обнаружен труп женщины

Труп женщины обнаружен на участке белорусско-польской границы в районе Августовского канала.

По предварительной информации, ее с группой других мигрантов вытеснили с польской стороны.

"Тело женщины неславянской внешности было обнаружено в метре от белорусско-польской границы сегодня, 19 сентября. Вблизи места на контрольно-следовой полосе, оборудованной на польской территории, зафиксированы явные признаки волочения тела со стороны Республики Польша в Беларусь", - рассказал временно исполняющий обязанности начальника пограничной заставы "Усово" Евгений Омесь.


Рядом с погибшей были трое детей, а также мужчина и пожилая женщина. Все они граждане Ирака. Детям сейчас оказывается необходимая психологическая и медицинская помощь.

По словам мужа женщины, польские силовики привезли их к границе на машине и под угрозами вытолкнули на белорусскую сторону. Взрослые и дети были босиком. На призывы о помощи польские силовики не реагировали.


Выясняются все обстоятельства произошедшего. На месте работает следственно-оперативная группа.

Как сообщили в Госпогранкомитете, для обеспечения прозрачности расследования и доступности информации уведомлены и приглашены на место представители Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев в Беларуси и Международной организации по миграции.-0-
БелТА
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