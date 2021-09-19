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Тела двух неизвестных обнаружены во время пожара частного дома в Орше

Два трупа неизвестных обнаружили пожарные при разборе завалов на месте сгоревшего летнего домика в Орше.



В 17:30 18 сентября в центр оперативного управления Оршанского горрайотдела по чрезвычайным ситуациям поступило сообщение о горящем доме в 3-м переулке Белинского.

Приехавший на место экипаж обнаружил, что летний домик горит открытым пламенем. В ходе тушения пожара и разборки строительных конструкций пожарные нашли два трупа, предположительно мужчины и женщины, находившиеся под слоем частей здания. Сейчас специалисты пытаются установить личности погибших.

Тела двух неизвестных обнаружены во время пожара частного дома в Орше. Фото МЧС

Как выяснилось из обстоятельств проверки, частное подворье принадлежит 63-летней пенсионерке из Минска, которая на момент возникновения пожара находилась в столице, сообщается пресс-службой МЧС.
Vitebsk.cc
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