Федор с семьей переехал жить в Польшу. Судя по ответом в stories, сейчас они на карантине. Жена Федора Светлана рассказала, что они уже проехали «много стран» и пока останавливались у друзей. Светлана добавила, что проехала за рулем около 3 000 км.





«Я жена декабриста. Мне дали пару часов на сборы. Я собралась и поехала. Без вопросов, без споров, без сожаления», — написала его жена Светлана на странице в ответ на вопрос «Почему такой экстренный переезд?».





«Возможно, навсегда»

— Мы уехали в неизвестность. У нас нет работ, у нас нет квартиры и мы вообще не знаем, в каком городе нам обжиться, — рассказала жена Федора. Он добавил, что «знает, что всё будет хорошо. У кого есть какие предложения о работе в Польше, можете писать».





На вопрос «Как решились на переезд?», семья ответила: «Мы не решались. Возможно, навсегда… а возможно, пока не станет безопасно жить в РБ. Куда? Тоже не знаем. На стадии выбора. Когда-нибудь про наш переезд Федор снимет целый блокбастер и по нему снимут исторический фильм… Не иначе».





Жена хочет, чтоб Федор остался в медицине

Жена Федора Светлана добавила, что хочет, чтобы муж остался в медицине, а сама она готова «фасовать печеньки». Дочь Ксения пойдет в школу в Польше. Кошку Лису семья рассчитывает забрать с собой, как обживется, а собака Корица ищет новый дом.





— Откликнулось много белорусов, которые переехали в Польшу. Настолько много, что я даже не ожидала, что столько людей — и гродненцев, и и� других регионов Беларуси — уехали за границу, — рассказала Светлана.





«Если б вы остались, что было б?», — спросил подписчик. «Был бы 676», — ответила Светлана, вероятно, имея в виду количество политзаключенных в Беларуси. На 17 сентября 2021 года их было 675. Что касается преследования блогеров в Гродно, в середине августа задержали Вадима Ермашука, который выступал против насилия. Он отбывает второй административный арест. 16 сентября стало известно о возбуждении двух уголовных статей.





«Буду думать, кем буду, когда вырасту»

«Это был просто вопрос времени», — рассуждает Федор с Hrodna.life о своем возможном задержании и шутит, что жил бы возле Фарного костела (по соседству с ним находится тюрьма № 1 Гродно, там же — СИЗО).





— Планируем задержаться тут [в Польше — Hrodna.life]. Ищем работу, если получится, по медицине, если нет, буду думать, кем буду, когда выросту.





В планах у пары было открытие кофейни в Гродно. «Может, заработаем денег и когда-нибудь воплотим мечту. А может и тут получится, как пойдёт», — рассказал Федор Hrodna.life.





Кто такой Федор Сумкин?

Федор Остапович — фельдшер из Гродно, уволился с работы 9 сентября. О своей работе и жизни он рассказывал в Instagram под ником «sumkin.syn». Также он делился тем, как работают медики во время пандемии коронавируса. Сейчас у него 15,5 тысяч подписчиков, у его жены — 11,5. В январе 2021 года во время эфира Федора с подписчиками в Instagram подключилась Светлана Тихоновская, что стало полной неожиданность для гродненца. Этот эфир принес Федору несколько тысяч новых подписчиков. Федор приезжал в Щучин на судебное заседание к блогеру Vadimati.