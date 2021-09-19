







Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт Cadillaq.









С 18 сентрября компания Cadillac открыла предзаказы на свою самую интересную новинку - электричесий кроссовер Lyriq. Это первый серийный электромобиль марки.





Люксовый электрический внедорожник длиной 5 метров на старте продаж покупателям предложили в единственной богато оснащенной компдектации Debut Edition. Спустя 19 минут после начала приема предзаказов на официальном сайте Cadillaq появилось сообщение, что все доступные для бронирования машины зарезервированы!





Сумма депозита для бронирования составила всего 100 долларов, а сам он возвращаeмый. Поэтому неудивительно, что все приветсвенная партия Debut Edition была разобрана так быстро.





Компания не разглашает количество кроссоверов, которые были доступны для заказа, но обычно в таких случаях "приветственная" версия имеет тираж от 1,5 до 5 тысяч машин.







