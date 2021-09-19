Журналисту Ивашину, который за решеткой уже больше 190 дней, предъявили обвинения по двух статьям
Его супруге Ольге пришел ответ из КГБ.
Из Facebook Ольги Ивашиной
Начальник следственного отдела УКГБ по Гродненской области сообщил ей, что Денису Ивашину предъявлены обвинения в совершении менее тяжкого и особо тяжкого преступлений. Конкретные статьи не называются.
Также стало известно, что политзаключенному продлили срок содержания под стражей.
Обращает на себя внимание, что ответ написан по-белорусски, но с ошибками и странными, не вполне белорусскими, оборотами.
Денис Ивашин, журналист газеты «Новы час» и представитель сообщества InformNapalm, был задержан 12 марта. Он известен своими материалами о судьбе украинских силовиков, переехавших в Беларусь после бегства Виктора Януковича.
12:16 19/09/2021
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