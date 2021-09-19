Из Facebook Ольги Ивашиной









Начальник следственного отдела УКГБ по Гродненской области сообщил ей, что Денису Ивашину предъявлены обвинения в совершении менее тяжкого и особо тяжкого преступлений. Конкретные статьи не называются.





Также стало известно, что политзаключенному продлили срок содержания под стражей.





Обращает на себя внимание, что ответ написан по-белорусски, но с ошибками и странными, не вполне белорусскими, оборотами.





Денис Ивашин, журналист газеты «Новы час» и представитель сообщества InformNapalm, был задержан 12 марта. Он известен своими материалами о судьбе украинских силовиков, переехавших в Беларусь после бегства Виктора Януковича.



