Новое дело против анархистов





- В январе и марте мы сообщали о задержании группы анархистов за создание преступной организации и участие в ней. До настоящего времени в их отношении продолжается оперативно-следственная работа по установлению причастности к иным преступлениям, сообщает пресс-служба МВД Беларуси. - По информации ГУБОПиК, один из обвиняемых, 24-летний житель Бреста, в 2016 году совершил в областном центре так называемый акт прямого действия. Молодой человек вместе с 26-летним подельником (скрывается за рубежом) подбежал к управлению ГУБОПиК и бросил в сторону здания дымовую шашку. Следователи дали правовую оценку действиям заключенного и возбудили уголовное дело за злостное хулиганство. Мероприятия по установлению местонахождения соучастника преступления и других ранее скрывшихся анархистов продолжаются.



