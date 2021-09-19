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Новое дело против анархистов

Белорусские следователи вычислили парня, который кинул дымовую шашку в здание ГУБОПиК еще задолго до выборов.


- В январе и марте мы сообщали о задержании группы анархистов за создание преступной организации и участие в ней. До настоящего времени в их отношении продолжается оперативно-следственная работа по установлению причастности к иным преступлениям, сообщает пресс-служба МВД Беларуси. - По информации ГУБОПиК, один из обвиняемых, 24-летний житель Бреста, в 2016 году совершил в областном центре так называемый акт прямого действия. Молодой человек вместе с 26-летним подельником (скрывается за рубежом) подбежал к управлению ГУБОПиК и бросил в сторону здания дымовую шашку. Следователи дали правовую оценку действиям заключенного и возбудили уголовное дело за злостное хулиганство. Мероприятия по установлению местонахождения соучастника преступления и других ранее скрывшихся анархистов продолжаются.
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