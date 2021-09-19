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В ЛНР сообщили, что белорусские артисты выступили в местном цирке

В 50-й сезон в рамках цирковой программы «Феерия» артисты из Беларуси выступили в Луганской Народной Республике. Об этом сообщают местные СМИ.

 

В программе принимает участие дрессировщик обезьян Андрей Теплыгин из Минска. В ходе его выступления капуцины продемонстрировали способность играть на музыкальных инструментах, ездить на машине и летать на дирижабле под куполом цирка.

Стоит отметить, что ранее его жена Надежда в интервью «Беларусь сегодня» призналась, что Андрей — «дрессировщик потомственный, его отец дрессировал львов, тигров и пантер, и детство Андрей провел среди этих милых “кошечек”. За свою цирковую карьеру успел поработать с самым разным “зверьем”». Сама она также работает с труппой в Белорусском государственном цирке.
 
«В Беларуси цирк очень развит, в Луганске тоже прекрасное цирковое здание, и люди очень тепло нас принимают, в конце встали – очень-очень приятно было и душевно. Здесь очень добрая, сердечная публика, как в Беларуси, видимо, мы очень похожие люди», – заявил Теплыгин в комментарии местному изданию.
Он также подчеркнул, что артисты уже выступали в цирке два года назад.
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