



В программе принимает участие дрессировщик обезьян Андрей Теплыгин из Минска. В ходе его выступления капуцины продемонстрировали способность играть на музыкальных инструментах, ездить на машине и летать на дирижабле под куполом цирка.





Стоит отметить, что ранее его жена Надежда в интервью «Беларусь сегодня» призналась, что Андрей — «дрессировщик потомственный, его отец дрессировал львов, тигров и пантер, и детство Андрей провел среди этих милых “кошечек”. За свою цирковую карьеру успел поработать с самым разным “зверьем”». Сама она также работает с труппой в Белорусском государственном цирке.

«В Беларуси цирк очень развит, в Луганске тоже прекрасное цирковое здание, и люди очень тепло нас принимают, в конце встали – очень-очень приятно было и душевно. Здесь очень добрая, сердечная публика, как в Беларуси, видимо, мы очень похожие люди», – заявил Теплыгин в комментарии местному изданию.

Он также подчеркнул, что артисты уже выступали в цирке два года назад.



