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«Коломбо» и «Джувел» – на драники, для супов – «Беллороза», а фаворит сезона –«Королева Анна». Дегустировали картошку

Какие сорта картофеля пользуются спросом у покупателей на брестской «колхозке» нынешней осенью.

«Коломбо» и «Джувел» – на драники, для супов – «Беллороза», а фаворит сезона –«Королева Анна». Дегустировали картошку
Фаворит сезона –«Королева Анна»
Цены на картофель в сетевых магазинах и на рынке примерно одинаковые (в районе 1 руб. 30 коп. за килограмм). Но есть одно существенное различие. Если вы привыкли покупать сеточку-другую в магазине, который поближе к дому, о его сортах, скорее всего, имеете весьма скудное представление.

Только на рынке (и в этом его прелесть) можно в полной мере протестировать достижения селекционеров, – и не только отечественных. Всего мы насчитали на центральном рынке Бреста около 12 сортов картофеля. Тот, кто испорчен сетевой торговлей, практически ничего не знает о многообразии сортов картофеля. Поэтому не все ли равно, с какого начать

 «Коломбо» – суперранний сорт голландской селекции.

«Коломбо» – «прекрасный незнакомец»?


Первым на нашем пути по торговым рядам встретился «Коломбо». Интригующее название – то ли по аналогии с героем одноименного американского детективного сериала, то ли города в Шри-Ланке. Цена – 1 руб. 30 коп. за килограмм.

Продавец Ольга рассказала, что они с мужем выращивают картофель на приусадебном участке в 1 га в Брестском районе.

«Технология у нас традиционная, – говорит она. – Чтобы получить ранний урожай, семена предварительно проращивают в теплом месте. У кого-то это гараж и опилки. А у нас – деревенский дом с печкой. После посадки используем в качестве укрывного материала спанбонд. «Коломбо» – это суперранний сор голландской селекции. Содержание крахмала не очень высокое. При обработке не темнеет, поэтому хорош для драников».

Пара килограммов «прекрасного незнакомца» в корзинке. Клубни округлой формы и довольно крупные. Что «мурзилка» – так нам мытого и не надо. Но на вкус вареный «Коломбо» оказался несколько ниже ожиданий. Желтого цвета, сладковатый, слегка водянистый, почти не разварился. Драники поджаристые, картофельная масса однородная, но вкус не такой насыщенный.

Для супов «Беллороза», а на драники – «Джувел»


За картофелем «Беллороза» выстроилась очередь из нескольких человек. Интересуемся у одной из покупательниц чем она руководствуется при выборе сорта картофеля? «А мне и не важно, – отвечает она. – Я всегда покупаю у этого продавца, доверяю ее вкусу, – и ни разу не ошиблась».

«Картофелем занимаюсь более 20 лет, – рассказывает продавец. – В этом году на рынке с 5 июня. Семена от проверенных поставщиков. Цены на семенной материал каждый год идут вверх. Растут и другие затраты. Например, за машину органического удобрения (навоза) два года назад платили 90 руб., в прошлом году – 120 руб., а сейчас и спрашивать боязно. Поэтому и цена картофеля на рынке в этом году выше на 20-30 копеек. Трудозатраты также немалые, недаром говорят: «Земля любит горбатого».

Почему «Беллороза»? Урожайность – не единственный аргумент. По словам продавца, этот сорт любят в семье за прекрасный вкус. Кожура у него красная, а мякоть – нежно-желтого цвета. Сорт, который вывели немецкие селекционеры, годится для любых блюд, но лучше всего – для супов и обжаривания. А для драников опытный картофелевод рекомендовала «Джувел». Его мы тоже продавали, но какое-то количество оставили себе на зиму.

«Скарб» потеснила «Королева Анна»


Занялись подсчетами. В этот день на рынке продавалось порядка 12 сортов картофеля белорусской, немецкой и голландской селекции. Что называется, на любой вкус и цвет. Продавец из Каменца пошутил по этому поводу; «Какая бульба вкуснее?.. Так это что к ней «добавить».

Позиции лидера продаж долгое время удерживал среднеспелый сорт «Скарб», выведенный белорусскими учеными. Он и теперь занимает в Беларуси до 30% всех посевных площадей (в реестре этот сорт уже около 20 лет). К его преимуществам можно отнести высокую урожайность и лёжкость. Годится для приготовления любимых белорусами бабки и драников. Хотя на вкус нравится не всем. Но это, по мнению торговцев, зависит в том числе от земли и условий выращивания. «У мамы «Скарб» рос «на песочке» и был вкусным, а у нас на суглинке – похуже», – поделилась одна из них.

В прошлом году на рынке началось «торжественное шествие» другого сорта – «Королева Анна». Раннеспелый сорт выведен немецкими селекционерами. Его клубни продолговатые, гладкие и ровные. Кожура и мякоть желтые. Потребители хвалят за отличные вкусовые качества. Правда, есть одно «но»: этот картофель салатного типа, он не разваривается при варке.

«Такой картофель распространен в Европе, и его любит молодежь, – поясняет продавец. – А люди постарше часто предпочитают желтый да разваристый, с высоким содержанием крахмала. Это свойство более поздних сортов, таких, как «Вектор».

А впереди – сезон осенних ярмарок. Там производители по обыкновению стараются предложить самые привлекательные цены. Но искушенный покупатель вряд ли купит несколько мешков картофеля одного сорта, пусть и самого дешевого. Гурманы разбираются в кулинарных достоинствах клубней, включая новинки, которые появляются каждый год. А кто-то даже запасется семенами нескольких сортов, чтобы протестировать на собственной «фазенде». Это одно из самых увлекательных хобби для белорусов.
Нина Бересневич, "Брестская газета"
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