Народные приметы 19 сентября - сегодня специально ссорятся и устраивают застолья
Сегодня необычный день - отмечают Михайлово чудо. Праздник посвящен архангелу Михаилу, которого особенно уважают. Считают покровитилем воинов и защитником людей.
В народе в этот день отказывались от тяжелой работы. Зато устраивали пышные застолья и сходы. Существовал обычай намеренно поссориться из-за пустяка, а потом за столом помириться и побрататься, чтобы не ругаться весь год.
Также сегодня ходили в церковь ставили свечу и просили в архангела здоровья.
Народные приметы 19 сентября
Если утром в праздник на деревьях есть иней - ждите много снега зимой.
Если листья из осины падает "лицом вверх" - зима будет холодной, а если наоборот - теплой.
Тепло на Михайлов день - осень будет долгой.
Если на Михайлово чудо листьев на верхушке березы имеет зеленый цвет, то это к ранней зиме.
А если облака вечером имеют синий цвет - это к изменениям в погоде.
Михайлово чудо - это одно из крупнейших праздников в церковном календаре. Его ежегодно отмечают 19 сентября. Посвященное архенгелу Михаилу.
В Библии его называют архистратигом и почитают как верховного командующего Божьего войска. Также Михаила считают патроном воинов и защитником умерших, поскольку, согласно преданию, именно он перенес на небеса души Богородицы и пророка Авраама.
09:38 19/09/2021
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