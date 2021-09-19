







В народе в этот день отказывались от тяжелой работы. Зато устраивали пышные застолья и сходы. Существовал обычай намеренно поссориться из-за пустяка, а потом за столом помириться и побрататься, чтобы не ругаться весь год.





Также сегодня ходили в церковь ставили свечу и просили в архангела здоровья.





Народные приметы 19 сентября





Если утром в праздник на деревьях есть иней - ждите много снега зимой.





Если листья из осины падает "лицом вверх" - зима будет холодной, а если наоборот - теплой.





Тепло на Михайлов день - осень будет долгой.





Если на Михайлово чудо листьев на верхушке березы имеет зеленый цвет, то это к ранней зиме.





А если облака вечером имеют синий цвет - это к изменениям в погоде.





Михайлово чудо - это одно из крупнейших праздников в церковном календаре. Его ежегодно отмечают 19 сентября. Посвященное архенгелу Михаилу.





В Библии его называют архистратигом и почитают как верховного командующего Божьего войска. Также Михаила считают патроном воинов и защитником умерших, поскольку, согласно преданию, именно он перенес на небеса души Богородицы и пророка Авраама.