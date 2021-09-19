







Напомним, ранее Минздрав России рекомендовал проводить повторную вакцинацию от коронавируса через полгода после первого курса инъекций, "это оптимальный срок и пропускать его небезопасно", отметил иммунолог.





"Я не рекомендую тянуть больше семи месяцев, потому что есть риски: у значительного процента людей, примерно у трети, антитела либо сразу не вырабатываются в нужном количестве, либо их уровень быстро падает", – сообщил врач.





Торопиться с ревакцинацией в большинстве случаев тоже не имеет смысла, добавил специалист. Вреда не будет, но и положительного влияния на иммунитет также не предвидится, отметил он.





"Никакой опасности в досрочной ревакцинации нет. Но и пользы большой тоже не будет, если ревакцинироваться через три-четыре месяца после полного курса вакцинации", – уточнил он.





Проходить ревакцинацию раньше обозначенных Минздравом 6 месяцев нужно в трех случаях, сообщил медик. Первый из них – это предстоящая поездка в страну с неблагополучной эпидемиологической ситуацией.





"Если, например, у человека уже прошло пять или пять с половиной месяцев после прививки, и ему нужно поехать в те страны, где пандемия в полном разгаре, то, конечно, рекомендую до поездки успеть ревакцинироваться. Но вы должны так рассчитать, чтобы прошло минимум две недели с момента ревакцинации (до въезда в другую стран – Sputnik). Если пройдет десять дней, неделя или меньше, скорее всего, никакого эффекта от дополнительной дозы вакцины не будет", – рассказал врач.





Кроме того, досрочная ревакцинация может оказаться необходима людям преклонного возраста, а также пациентам с рядом опасных заболеваний.

"Когда у человека есть отдельные выраженные иммунодефицитные состояния, или когда человек глубоко пожилой, ревакцинация может понадобиться раньше. Это можно косвенно определить по отрицательному результату на соответствующие антитела, но это довольно редкие случаи", – добавил иммунолог.





Вероятно, в ближайшей перспективе, с учетом того, как приходят новые волны пандемии, пожилым людям необходимо будет делать прививку от COVID каждые четыре-пять месяцев, а молодым и здоровым – каждые восемь-девять месяцев, предположил медик. Однако исследования таких сроков пока только проводятся, добавил он.