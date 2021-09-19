Иммунолог рассказал, кому нужна досрочная ревакцинация от COVID-19
Никакой опасности в досрочной ревакцинации от коронавируса нет, однако и большой пользы тоже не будет, если ревакцинироваться через три-четыре месяца после полного курса вакцинации, заявил на радио Sputnik кандидат медицинских наук, иммунолог Николай Крючков.
Напомним, ранее Минздрав России рекомендовал проводить повторную вакцинацию от коронавируса через полгода после первого курса инъекций, "это оптимальный срок и пропускать его небезопасно", отметил иммунолог.
"Я не рекомендую тянуть больше семи месяцев, потому что есть риски: у значительного процента людей, примерно у трети, антитела либо сразу не вырабатываются в нужном количестве, либо их уровень быстро падает", – сообщил врач.
Торопиться с ревакцинацией в большинстве случаев тоже не имеет смысла, добавил специалист. Вреда не будет, но и положительного влияния на иммунитет также не предвидится, отметил он.
"Никакой опасности в досрочной ревакцинации нет. Но и пользы большой тоже не будет, если ревакцинироваться через три-четыре месяца после полного курса вакцинации", – уточнил он.
Проходить ревакцинацию раньше обозначенных Минздравом 6 месяцев нужно в трех случаях, сообщил медик. Первый из них – это предстоящая поездка в страну с неблагополучной эпидемиологической ситуацией.
"Если, например, у человека уже прошло пять или пять с половиной месяцев после прививки, и ему нужно поехать в те страны, где пандемия в полном разгаре, то, конечно, рекомендую до поездки успеть ревакцинироваться. Но вы должны так рассчитать, чтобы прошло минимум две недели с момента ревакцинации (до въезда в другую стран – Sputnik). Если пройдет десять дней, неделя или меньше, скорее всего, никакого эффекта от дополнительной дозы вакцины не будет", – рассказал врач.
Кроме того, досрочная ревакцинация может оказаться необходима людям преклонного возраста, а также пациентам с рядом опасных заболеваний.
"Когда у человека есть отдельные выраженные иммунодефицитные состояния, или когда человек глубоко пожилой, ревакцинация может понадобиться раньше. Это можно косвенно определить по отрицательному результату на соответствующие антитела, но это довольно редкие случаи", – добавил иммунолог.
Вероятно, в ближайшей перспективе, с учетом того, как приходят новые волны пандемии, пожилым людям необходимо будет делать прививку от COVID каждые четыре-пять месяцев, а молодым и здоровым – каждые восемь-девять месяцев, предположил медик. Однако исследования таких сроков пока только проводятся, добавил он.
09:27 19/09/2021
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