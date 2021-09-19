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Космический корабль Crew Dragon, который впервые в истории доставил на орбиту полностью гражданский экипаж, приводнился в Атлантике, благополучно вернув своих пассажиров на Землю. Об этом сообщает SpaceX.





«Добро пожаловать обратно на Землю», — написала компания в Twitter.





На борту корабля в космосе побывали четыре человека: миллиардер, основатель компании по обработке платежей Shift4 Payments Джаред Айзекман, помощник врача Хейли Арсено, ветеран ВВС США и аэрокосмический инженер Крис Семброски, а также пилот Сиан Проктор. Crew Dragon стартовал 16 сентября, экипаж провел на орбите три дня.





Полет космического корабля проходил на высоте 575 км, таким образом, Crew Dragon был от Земли дальше, чем Международная космическая станция, которая находится на высоте 420 км.





У миссии благотворительные цели. Айзекман полностью оплатил полет, чтобы с его помощью собрать $200 млн для больницы St. Jude, специализирующейся на лечении детей, в том числе от онкологии. Арсено, которая вошла в состав экипажа, в детстве перенесла рак костей и лечилась в этой больнице, а сейчас работает в ней.





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Кроме того, участники миссии проводили на орбите научные эксперименты, связанные с изучением человеческого тела и особенностями пребывания в космосе.





В SpaceX сообщали, что перед полетом экип ж прошел углубленное обучение и подготовку. Одно из мест в корабле было определено по итогам случайного розыгрыша.



