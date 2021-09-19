



— Данные иностранца, незаконно пересекшего границу, будут включены в список иностранцев, пребывание которых в Польше нежелательно на указанный в постановлении период. Они также будут передаваться в Шенгенскую информационную систему для целей отказа во въезде, — цитирует юриста Центра помощи иностранцам в Варшаве Тадеуша Колодзея prawo.pl.





Изменения затрагивают также процедуру рассмотрения заявления о международной защите. Теперь в случае, если такое обращение подано после того, как человека задержали за незаконное пересечение границы Польши, его могут оставить без рассмотрения. Исключением будут случаи прибывания в Польшу прямо с территории, где иностранцу угрожало преследование.





Также теперь будет предусмотрена уголовная ответственность за «уничтожение пограничной инфраструктуры», к которой будет относиться и порча забора из колючей проволоки — за это будет грозить до пяти лет лишения свободы.