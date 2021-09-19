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За незаконное пересечение границы Польша будет закрывать иностранцам въезд в шенгенскую зону

Иностранцев, которые незаконно пересекли границу Польши, будут выдворять из страны и временно запрещать им въезд в шенгенскую зону, сообщает канцелярия польского премьер-министра.


— Данные иностранца, незаконно пересекшего границу, будут включены в список иностранцев, пребывание которых в Польше нежелательно на указанный в постановлении период. Они также будут передаваться в Шенгенскую информационную систему для целей отказа во въезде, — цитирует юриста Центра помощи иностранцам в Варшаве Тадеуша Колодзея prawo.pl.

Изменения затрагивают также процедуру рассмотрения заявления о международной защите. Теперь в случае, если такое обращение подано после того, как человека задержали за незаконное пересечение границы Польши, его могут оставить без рассмотрения. Исключением будут случаи прибывания в Польшу прямо с территории, где иностранцу угрожало преследование.

Также теперь будет предусмотрена уголовная ответственность за «уничтожение пограничной инфраструктуры», к которой будет относиться и порча забора из колючей проволоки — за это будет грозить до пяти лет лишения свободы.
Блог s13
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