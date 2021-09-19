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Народная артистка Екатерина Васильева рассказала о причинах ухода в монастырь

Советская и российская актриса театра и кино Екатерина Васильева приняла монашеский постриг, потому что священник поставил ее перед выбором — либо театр, либо вера. Об этом сообщает StarHit.




Прежде, чем уйти в Троице-Одигитриевский ставропигиальный женский монастырь, Васильева посещала храмы. Так, духовник поставил актрису перед выбором — актерская карьера или служение Богу. После долгих раздумий артистка решила отказаться от сцены.

«Другого варианта нет. Не получится усидеть на двух стульях. Наверное, поэтому такой финал моей жизни. Сейчас я там, где и надо мне быть. Я пришла за спасением — это цель, почему я живу в монастыре. Бог меня привел», — заявила 76-летняя Васильева.

Звезда напомнила, что теперь ее стоит называть матушкой Василисой.

Актриса снялась более чем в 200 фильмах. Среди самых известных лент — «Обыкновенное чудо», «Экипаж», «Соломенная шляпка», «Бумбараш» и «Чародеи». Отмечается, что в 1993 году Екатерина Васильева перестала играть и стала послушницей Толгского монастыря в Ярославской области. В 1996 году она вернулась в кинематограф.
Lenta.ru
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