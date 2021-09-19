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Погода: оранжевый уровень опасности сохраняется

Оранжевый уровень опасности сохранится в Беларуси и в воскресенье - из-за сильного ветра, сообщает Белгидромет.

 

По прогнозам синоптиков, ночью 19 сентября во многих районах республики ожидается усиление ветра порывами до 15-20 м/с, в Минске - 15-17 м/с.

Временами пройдут дожди, ночью в отдельных районах сильные. Температура воздуха в ночные часы +3..+9, по юго-востоку страны до +11, днем +5..+12, в юго-восточных районах местами до +15.
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