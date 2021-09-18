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Неужели дождемся? Минздрав думает закупить 100 тыс. доз вакцины Pfizer

Минздрав Беларуси подумывает о закупке 100 тыс. вакцины Pfizer, сообщает портал РСТО.

Однако ведомство хотело бы быть уверенным, что в Беларуси будет такое количество желающих привиться данной вакциной», — поясняет сайт туристического бизнес-союза.

Прививка Pfizer позволяет выезжать гражданам Беларуси в Евросоюз. Пока в Беларуси от коронавируса прививают либо вакциной «Спутник V» (полностью российского производства или белорусского розлива, который не дает права въезда даже в Россию) и препаратом от китайской Sinopharm, признанной ВОЗ, но далеко не всеми странами Евросоюза. Почему белорусы не зхотят привиться всемирно признанной вакциной, знает только наш Минздрав. Даже не пытайтесь понять калечную логику.  

По данным Минздрава, полный курс вакцинации в стране прошли более 1,5 млн человек.
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