



Власти техасского городка Дель Рио, в окрестностях которого появился импровизированный лагерь, оценивают численность его обитателей более чем в восемь тысяч человек. Все они ждут, когда их зарегистрируют сотрудники пограничных служб.





После июльского убийства президента Гаити Жовенеля Моиза и землетрясения, которое унесло в августе жизни более двух тысяч человек, американские власти распространили на выходцев с островного государства "временно защищенный статус", ограждающий их от депортации, говорится в публикации.





"Они выстраиваются в очередь, чтобы быть формально задержанными. Это первый шаг к подаче заявки на убежище или иную форму защищенного пребывания в США. Большинство мигрантов, вероятно, впустят в Соединенные Штаты, вручив уведомление о необходимости в будущем явиться в суд", - пишет издание.





На кадрах, снятых с беспилотников, видно множество людей, которые прячутся от солнца под автомобильной эстакадой. По данным телеканала Fox, число искателей убежища удвоилось всего за сутки.





Пограничники, которых цитируют местные СМИ, говорят, что не справляются с наплывом мигрантов, пишет ru.oxu.az со ссылкой на РИА Новости





США столкнулись с резким всплеском нелегальной миграции с начала президентства Джо Байдена, взявшего курс на либерализацию правил въезда и пребывания в стране.



