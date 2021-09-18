Сегодня - 1 тыс. 986 человек, против 1 тыс. 979 за предыдущие сутки.





"За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 3 тыс. 991 пациент с выявленной коронавирусной инфекцией", - рассказали в Минздраве. По данным на 17 сентября их было 3 тыс. 978.



