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Идём на рекорд. В Беларуси за сутки выявили 1 тыс. 986 случаев COVID-19

Умерли 13 человек. В Беларуси, по данным на 18 сентября зарегистрированы 514 тыс. 446 человек с положительным тестом на COVID-19, сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения в субботу.

Сегодня -  1 тыс. 986 человек, против 1 тыс. 979 за предыдущие сутки.

"За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 3 тыс. 991 пациент с выявленной коронавирусной инфекцией", - рассказали в Минздраве. По данным на 17 сентября их было 3 тыс. 978.
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