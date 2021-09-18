Идём на рекорд. В Беларуси за сутки выявили 1 тыс. 986 случаев COVID-19
Умерли 13 человек. В Беларуси, по данным на 18 сентября зарегистрированы 514 тыс. 446 человек с положительным тестом на COVID-19, сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения в субботу.
Сегодня - 1 тыс. 986 человек, против 1 тыс. 979 за предыдущие сутки.
"За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 3 тыс. 991 пациент с выявленной коронавирусной инфекцией", - рассказали в Минздраве. По данным на 17 сентября их было 3 тыс. 978.
15:14 18/09/2021
Загрузка...
‡агрузка...
Блоги
Особое мнение