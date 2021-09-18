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Вызов принял: Сергей Тихановский хочет создать для Гомеля новый бренд – те самые котлетки

Учитывая известность блогера и его жены, котлеты по рецепту Тихановских может ждать успех не только в областном центре. По крайней мере в этом уверен сам Сергей. В планах после получения свободы – презентация блюда с дегустацией в разных городах.

Вызов принял: Сергей Тихановский хочет создать для Гомеля новый бренд – те самые котлетки
В СМИ появились фрагменты письма политзаключенного из СИЗО. В нём бывший претендент на кресло президента упоминает Гомель – свой родной город, где он учился в школе и университете, женился и работал.

“Люблю площадь Громыко, набережную, парк, Советскую до “Туриста”, проспект Победы и Ленина. Здесь много замечательных гомельчан. Вот нет только какого-то гомельского блюда. Может, когда-то это станут “котлеты по-тихановски”, – пишет блогер.

Напомним, интерес журналистов и простых белорусов к домашней готовке четы возник после известной фразы Светланы накануне выборов в августе прошлого года, когда её мужа уже задержали милиционеры:


“Все вы знаете: Светлана Тихановская не политик, у меня нет программы изменения Беларуси, но она есть у мужчин, которые не были допущены к предвыборной гонке. Мне не нужна власть. Я хочу детей, мужа и дальше жарить свои котлеты”, – заявила тогда Тихановская о своём желании. По её словам, белорусы должны были голосовать за Тихановскую не как за политика, а за грядущие перемены и честные выборы.

Позже самая известная домохозяйка страны призналась, что у неё нет своего рецепта котлет. Возможно, что речь шла о блюде, искусство приготовления которого она переняла от своего мужа. Именные котлеты для своих близких и друзей блогер готовил несколько лет. 

“Телятина, как вариант – из говядины и свинины. Готовиться они будут на гриле, подают с зеленью, соусом “Наршараб”. На гарнир – свежие овощи, но для любителей картошки – молодой отварной картофель можно давать”, – раскрывает некоторые секреты Сергей.

Бизнес-идея может принести в будущем гораздо большие дивиденды, чем найденные за диваном 900 тысяч долларов. Судьба тех денег, кстати, до сих пор покрыта тайной. Вероятно, их изымут в рамках субсидиарной ответственности. Сам Тихановский заявлял, что доллары ему подбросили.

“Когда я буду свободен, уверен, что все мы сможем провести дегустацию в разных городах. Не исключено, что их примут на вооружение не только в Гомеле. Вообще надо немного освежить белорусскую кухню, а то иностранцы знают только драники. Поскольку Тихановских уже хорошо знают во всем мире, то котлеты по моему рецепту могут иметь успех”, – заключил Сергей.

Тем временем Гомельский областной суд уже три месяца рассматривает криминальное дело Сергея Тихановского, Игоря Лосика, Владимира Цыгановича, Артёма Сакова, Николая Статкевича и Дмитрия Попова. Суд закрытый, он проходит в здании гомельской тюрьмы. Всем подозреваемым грозит по 12-15 лет лишения свободы.

Недавно Александр Лукашенко помиловал некоторых осуждённых. В списке 13 человек, в том числе из Гомельской области. Не исключено, что подобное может произойти и с Сергеем Тихановским. Хотя сам он отказывается писать прошение о помиловании.
progomel.by
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