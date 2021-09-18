Комментарий адвоката: приостановка расследования по факту смерти Бондаренко удивляет
Адвокат семьи Романа Бондаренко Инесса Оленская прокомментировала решение Генпрокуратуры приостановить расследование по факту смерти протестующего.
фото из открытого доступа. Во дворе дома, где жил Бондаренко, убийство не раскрыли
Как сообщало Еврорадио, основание было названо следующее:
"Вследствие неустановления лица, подлежащего привлечению в качестве обвиняемого".
Инесса Оленская отмечает, что Генпрокуратура "располагает достаточными доказательствами наличия самого события и обстоятельств совершенного преступления, но по какой-то причине не имеет доказательств, указывающих на то, кто именно это преступление совершил". И следователи не могут на сегодняшний день "такие доказательства добыть". Адвокат добавила, что в свободном доступе в интернете "доказательств более чем достаточно", включая видео и аудио.
"Именно поэтому такое процессуальное решение Генеральной прокуратуры, естественно, вызывает недоумение", — цитирует слова адвоката БелаПАН.
Родные Романа Бондаренко ничего не знали о приостановке расследования. Его мать Елена Бондаренко возмущена:
"Есть преступление, есть свидетели, видео- и аудиоматериалы, а виновного в XXI веке высоких технологий в центре столицы установить не удалось?!"
31-летний Роман Бондаренко был задержан вечером 11 ноября 2020 года во дворах возле "Площади Перемен" в Минске. Его отвезли в милицию, а оттуда — в больницу, где на следующий день он умер. Бывшие белорусские силовики давно опубликовали в интернете свое расследование, в котором назвали подозреваемых в избиении и задержании Бондаренко.
Уголовное дело по факту смерти протестующего Генпрокуратура завела только в феврале 2021 года.
Журналистку Катерину Борисевич осудили на шесть месяцев лишения свободы и штраф, а врача Артема Сорокина — на два года колонии с отсрочкой наказания на год за то, что они обнародовали информацию: убитый Роман Бондаренко не был пьян — 0 промилле алкоголя в крови. А это противоречило официальным заявлениям.
14:38 18/09/2021
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