Как сообщало Еврорадио, основание было названо следующее:





"Вследствие неустановления лица, подлежащего привлечению в качестве обвиняемого".





Инесса Оленская отмечает, что Генпрокуратура "располагает достаточными доказательствами наличия самого события и обстоятельств совершенного преступления, но по какой-то причине не имеет доказательств, указывающих на то, кто именно это преступление совершил". И следователи не могут на сегодняшний день "такие доказательства добыть". Адвокат добавила, что в свободном доступе в интернете "доказательств более чем достаточно", включая видео и аудио.





"Именно поэтому такое процессуальное решение Генеральной прокуратуры, естественно, вызывает недоумение", — цитирует слова адвоката БелаПАН.





Родные Романа Бондаренко ничего не знали о приостановке расследования. Его мать Елена Бондаренко возмущена:





"Есть преступление, есть свидетели, видео- и аудиоматериалы, а виновного в XXI веке высоких технологий в центре столицы установить не удалось?!"





31-летний Роман Бондаренко был задержан вечером 11 ноября 2020 года во дворах возле "Площади Перемен" в Минске. Его отвезли в милицию, а оттуда — в больницу, где на следующий день он умер. Бывшие белорусские силовики давно опубликовали в интернете свое расследование, в котором назвали подозреваемых в избиении и задержании Бондаренко.





Уголовное дело по факту смерти протестующего Генпрокуратура завела только в феврале 2021 года.





Журналистку Катерину Борисевич осудили на шесть месяцев лишения свободы и штраф, а врача Артема Сорокина — на два года колонии с отсрочкой наказания на год за то, что они обнародовали информацию: убитый Роман Бондаренко не был пьян — 0 промилле алкоголя в крови. А это противоречило официальным заявлениям.



