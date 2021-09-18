







Утром 18 сентября продолжается работа на месте происшествия, допрашиваются свидетели.





"По одной из версий, мужчина застрелил из пистолета свою жену, после чего сам покончил жизнь самоубийством, выстрелив себе в голову", - рассказали в СК.





Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.139 УК (убийство при отягчающих обстоятельствах).