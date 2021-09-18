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В Малорите обнаружены тела супругов с огнестрельными ранениями

В Малорите днем 17 сентября в доме на улице Радужной обнаружили 71-летнего мужчину и 64-летнюю женщину без признаков жизни с огнестрельными ранениями, сообщает Следственный комитет.



Утром 18 сентября продолжается работа на месте происшествия, допрашиваются свидетели. 

"По одной из версий, мужчина застрелил из пистолета свою жену, после чего сам покончил жизнь самоубийством, выстрелив себе в голову", - рассказали в СК.

Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.139 УК (убийство при отягчающих обстоятельствах).
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