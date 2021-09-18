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Спустя 9 лет: в Швейцарии продолжаются суды по делу старшей дочери первого президента Узбекистана Гульнары Каримовой

Швейцарские суды продолжают заниматься этими делами, сообщает швейцарская газета Le Temps.

«Дочь Ислама Каримова, скончавшегося в 2016 году, в своей стране отбывает 13-летний срок тюремного заключения. Эти препятствия не мешают ее адвокатам, пусть даже назначенным государством, активизировать инициативы по защите ее прав и предотвращению конфискации сотен миллионов франков, которые она хранит в Швейцарии», - пишет журналист швейцарской газеты Le Temps Марк Генья.

© Yves Forestier/Getty Image

7 и 8 сентября адвокату Фанни Маргайраз удалось навестить Гульнару Каримову в женской тюрьме впервые с июня 2019 года. «На этот раз мы смогли увидеться с ней только в присутствии узбекского адвоката и переводчика. У нее было несколько синяков на руках», - сообщает адвокат.

В июле Федеральный уголовный суд рассмотрел возражение 49-летней Гульнары Каримовой по поводу конфискации хранящихся в Швейцарии 550 млн франков, которые частично принадлежат компании Takilant в Гибралтаре, бенефициаром которой она является. Перешедшая в спящий режим на несколько лет компания была реанимирована ее адвокатами, что позволило им обжаловать эту конфискацию, в результате которой была осуждена помощница Гульнары Каримовой, также находящаяся в заключении в своей стране.

Также в июле Прокуратура Швейцарской Конфедерации (MPC) вынесла приговор четвертому члену личной гвардии Гульнары Каримовой. Признанный виновным в отмывании денег и подделке документов Шокрух С., «подставное лицо», как его описывает федеральный прокурор в своем постановлении, с которым удалось ознакомиться Le Temps, получил наказание в виде 79 дней тюремного заключения, уже приведенное в исполнение в качестве меры пресечения, что намного меньше, чем 17-летний срок, который он отбывает в Узбекистане.

30 июля 2012 года федеральная полиция арестовала его вместе с другом, находившимся в его номере в отеле Cornavin в Женеве, и захватила имевшиеся у них 2 компьютера, 11 сотовых телефонов и пять флешек. С самого начала расследования этот изъятый материал предоставил неожиданную расшифровку сложной сети офшорных компаний с кодовыми именами вроде «Мусорная корзина» или «Мусорный контейнер», - пишет автор статьи.

«Расследование показывает, что Гульнара Каримова контролирует 30 счетов в 7 швейцарских банках и 8 сейфов, все в банке Lombard Odier», - говорится в публикации.

«По данным MPC, эта непрозрачная галактика функционировала как "организованная банда", цель состояла в поддержании роскошного образа жизни Гульнары Каримовой. Средства поступали за счет комиссионных, превышавших 800 млн долларов, выплаченных телекоммуникационными компаниями, желавшими обосноваться в Узбекистане, такими как российские МТС ("Mobile Telesystems"), голландская Vimpelcom и шведская Teliasonera, каждая из которых за границей подверглась штрафу в несколько сотен миллионов за коррупцию», - отмечает журналист.

«Подставное лицо Шокрух С., по его признанию, контролировал средства, которые в период с 2010 по 2012 год приблизились к полумиллиарду франков. Именно он получил ипотечный кредит в латвийском банке, чтобы позволить Гульнаре Каримовой приобрести виллу в Колоньи за 18,2 млн франков в 2009 году. Наконец, это он открыл сейфы, где, в частности, терпеливо дожидались своего часа 3,8 млн долларов наличными в коробке из-под печенья», - говорится далее.

«Деньги из этих сейфов использовались для покупки драгоценностей, модных вещей и роскошных автомобилей. Такие покупки стали возможны, в частности, благодаря средствам, предоставленным холдинговой компанией Zeromax, зарегистрированной в Цуге, в то время владевшей целой империей в Узбекистане. В газовой и текстильной промышленности эта фирма была основным работодателем страны, на нее приходилось 10% ВВП. Она обанкротилась в 2010 году после судебных решений, принятых в Ташкенте на фоне политических потрясений», - отмечает издание.

«В результате произошло второе по величине банкротство в Швейцарии после Swissair: долги составляют 5,6 млрд франков и принадлежат сотням компаний в Германии и Восточной Европе. Как ранее в этом месяце сообщила Financial Times, часть дебиторской задолженности была выкуплена в 2019 году нью-йоркским инвестиционным фондом Lion Point Capital,» - сообщает журналист.

«Издавна считалось, что Zeromax принадлежал Гульнаре Каримовой, потому что этот холдинг перечислял "Офису" миллионы и платил за украшения. Однако в 2020 году Федеральный уголовный суд после апелляции кредиторов Zeromax решил, что расследование не продемонстрировало того, что Гульнара Каримова была его бенефициаром. Таким образом, тайна холдинга в Цуге остается неразгаданной», - резюмирует Марк Генья.
centralasia.media
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