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«Лучше жениться в 35 лет, чем развестись в 20». Белорус о жизни без серьезных отношений

Если из чьих-то бывших можно собрать легион, то у Егора все не так: в графе «Бывшие» можно поставить прочерк. onliner.by узнал тонкости неловких вопросов 

«Лучше жениться в 35 лет, чем развестись в 20». Белорус о жизни без серьезных отношений
Фото: Shutterstock, архив Onlíner. Фото носят иллюстративный характер
     
Если из чьих-то бывших можно собрать легион, то у Егора все не так: в графе «Бывшие» можно поставить прочерк. Серьезные отношения — тоже мимо. При этом он живет обычной жизнью, друзья, работа, увлечения — все при нем. А вот девушки нет. Мы поговорили с Егором о неловких вопросах, знакомствах на улице, имидже «хорошего парня» и почему он удалил Tinder.

«Девушки воспринимают отсутствие отношений более болезненно»

Рос в обычной семье, был единственным ребенком, но, думаю, эгоистом от этого не стал. Родители женились, когда им было больше 30, так что у них паники по поводу отсутствия у меня девушки нет. С близкими друзьями можем обсудить это, они могут подуться из-за этого. Но не скажу, что это такая болезненная тема.

По моим наблюдениям, девушки воспринимают отсутствие отношений более болезненно. У меня есть знакомые, у которых по 4—5 лет не было отношений. И девушки воспринимают это так, будто они некрасивые, неправильные. Хотя это не так! Просто у них нет отношений.

Первая «романтика», как у всех, была в школе. Были две девушки, но ни к чему серьезному это не привело. Третья история была уже эмоционально более сложной. Начиналось обычно: увидел девушку «ВКонтакте», написал «Привет». Стали общаться, вроде все совпало, так переписывались два месяца. Был 2010 год, я поступил в универ в Минске, решили встретиться. Это сейчас я понимаю, что мог вести себя раскрепощеннее в тот момент, а тогда был, наверное, зажатым. Вижу на встрече: интерес у нее пропал, что-то пошло не так.

Но потом все равно общались и постоянно виделись, пока она в какой-то момент не сказала резко: «Все, не звони мне, я люблю другого». Вроде она потом встречалась с каким-то парнем, ей было 18 лет, ему 28, у него бизнес, все дела. Потом рассталась с ним, забеременела и вышла замуж за того, кто был на 11 или 12 лет старше нее, родила детей.

Мы продолжали с ней общаться, ее родители топили за меня. В какой-то момент мы с ней переспали.


Это, наверное, был самый нехороший поступок в моей жизни.
На тот момент она готовилась к разводу, но еще была замужем. Это был мой первый и единственный сексуальный опыт. Сейчас мы не общаемся. Я испытывал к ней чувства, но понимал, что это болезненная для меня история. Был готов помочь девушке навести порядок в жизни, но у нее не было такого стремления.

«Страха знакомиться нет»

Кто-то из гиперактивных знакомых говорит: нет отношений, потому что ты никуда не ходишь знакомиться. Я больше приверженец того, что это дело случая, не надо 99% времени думать, как познакомиться или переспать с кем-то.

Да, иногда подкалывают отсутствием отношений. Это делают люди, у которых было по 20—30 партнеров. Но в итоге мы с ними на одном уровне: отношений нет ни у меня, ни у них.

Затворничество — это неправильно. Надо общаться, знакомиться. У меня нет страха делать это в любом месте. Просто это не должно выглядеть странно для девушки. Можно же представить себя на ее месте. Вот она едет в метро, подходит чувак, пытается познакомиться, вокруг какие-то люди — в итоге не знаешь, кто больше ожидает твоего ответа: парень или случайные люди, которые за этим наблюдают. Поэтому лучше дождаться, когда вы уже выйдете из вагона.

Хотя если ты сверлил ее глазами в метро, а потом через полгорода внезапно подходишь на автобусной остановке, то девушка может подумать: «А ты вообще здоровый?»

Обычно девушки нормально реагируют на попытки знакомства, хотя и смущаются в какой-то степени. Им приятно, особенно когда они видят, что нормальный парень подошел. Часто выясняется, что девушка замужем — ну тогда не будешь же молча уходить, скажешь комплимент и пожелаешь хорошего дня. Никто на это негативно не реагировал — может, изначально выбираю тех, кто не пошлет. Можно попросить ссылку в Instagram, но бывает так, что подписался — и на этом все, дальше дело не идет. Ждешь, что вдруг на тебя подпишется, но нет.

Знакомства на работе — у меня такого не было, хотя я не осуждаю. Но тут есть момент: если ты попытаешься как-то сблизиться и выяснится, что у нее есть парень, вам двоим будет неловко потом работать вместе, появятся стеснение, жалость и все такое. Так что лучше общаться и ненавязчиво в процессе общения узнать, есть ли у девушки кто-то.

Установил Tinder. Потом два раза удалял.

Много фотографирую, память на телефоне была заполнена. Так, какое приложение удалить не жалко? Вот, Tinder.

Наверное, у меня там была куцая анкета, только два фото. Но и девушек я там особо не встретил. Как-то листал, из сотни девушек только две свайпнул. Я не могу сказать, что там девушки некрасивые (нельзя так говорить), но не зацепили. С некоторым виделись, но было только дружеское общение.

Кто-то говорит, что в Tinder сразу секс предлагают. Не знаю, у меня такого не было. Сказать честно, я был бы в смятении. Стараюсь избегать таких историй без продолжения. Не то чтобы мне это не нравится (сам процесс секса, конечно, крутой, вопросов нет), но, когда ты любишь человека, это происходит совершенно по-другому, хотя это и звучит как избитый штамп. И дело не в сексуальной конституции или темпераменте — скорее в принципиальной позиции: я не рассматриваю секс вне отношений. До свадьбы — пожалуйста, но в отношениях.

Если бы я был девушкой, наверное, стал самой недающей девушкой на свете — это я уже с иронией так об этом говорю.

Для меня секс — это физическое направление любви. У меня сначала будет какое-то душевное влечение, а только потом физическое.

Да, мне говорили: «Может, ты слишком романтизируешь?» В принципе, да, по ходу могу что угодно романтизировать. (Смеется.) Но можно романтизировать что-то глупо, тупо и слащаво. Вот это действительно будет отвратительно.

Есть мнение, что девушки не могут изменять, это ужасно, а парням как бы можно. Для меня это ненормально в любом случае, если ты в отношениях. Измена — девиация, отклонение. То, что это ненормально, — однозначно. Я всеми руками за постоянство — это не скучно, это нормально. Это уверенность в том, что будет завтра.

Я действительно не понимаю, зачем изменять, если у тебя есть человек, в котором, в принципе, все устраивает.
Может, я просто не многозадачный? Можно же как-то разнообразить отношения и без измен.

«Не всегда бывает легко общаться, когда тебя считают „хорошим парнем“»

Кто виноват, что нет отношений? Наверное, это самый главный вопрос. Не сказать, что я по этому поводу переживаю, но как посмотришь: выбирают худых, выбирают толстых, выбирают умных и не очень, выбирают бедных, выбирают богатых — но почему-то не тебя. Так получается сейчас, что не ты выбираешь, а тебя. Парень в самом начале обращает внимание на девушку, но потом уже выбор за ней.

Если бы я был девушкой, то однозначно согласился бы на отношения с самим собой нынешним, так как знаю, что я надежный и верный человек, от которого неизвестности и д***ма ожидать точно не стоит.

Наиболее важными качествами девушки после того, как отношения уже начались, я считаю верность и честность. Не стоит воспринимать ее в роли кухонного комбайна или прачки: это избитый, ограниченный и весьма мерзкий штамп. Не приготовила — ничего страшного. Приготовила — мне будет безумно приятно. Но если же семь дней в неделю возникают бытовые проблемы, то есть повод задуматься и спокойно обсудить с ней свои пожелания, равно как и быть готовым выслушать и услышать ее.

Такая же ситуация справедлива и в отношении девушек: не стоит воспринимать парня как объект, который будет вас содержать. Иначе это не семья, а какой-то бизнес-план. Да, финансовые вопросы следует продумывать, но делать это надо уже в семье. Если очевидна инертность парня в этом вопросе, опять же важен диалог. Здравомыслящий, зрелый и готовый к отношениям парень будет постоянно прилагать усилия, чтобы не было проблем в финансовом плане и не только.

Бывает нелегко общаться, когда тебя считают «хорошим парнем». Иногда это раздражает: девушки почему-то начинают думать, что отсутствие каких-нибудь компрометирующих фактов в моей биографии — это скучно и пресно, и если не требуют, то подразумевают наличие чего-нибудь эдакого. Это прямо подогревает их интерес. Но ведь человек интересен совсем не этим.

«Никто никому ничего не должен» — безответственная и отталкивающая фраза, которая, как правило, звучит после совершения каких-то действий, разрушающих отношения. Любое более-менее тесное взаимодействие между людьми уже накладывает здравые обязательства. «Никто никому ничего не должен» — это звучит как кредит на то, чтобы делать какую-то дичь.

«Смысла жаловаться я не вижу»

Скажу так: быть без отношений — это нормально. Да, в этом есть какие-то минусы, есть свободное время, которое я бы мог провести по-другому.

Я человек социальный — мне приятно, даже важно переживать и разделять какие-либо эмоции с кем-то, но и наедине с собой мне хорошо.

Наверное, когда долгое время нет отношений, происходит какая-то стагнация. Наличие девушки могло бы быть двигателем. Так ты понимаешь, что вроде и зарплата устраивает, машина есть, приготовить и постирать ты и сам можешь, но, если бы появилась девушка, это мобилизовало бы любого здравомыслящего парня. Это был бы стимул добиться большего. У себя такой стагнации я не замечал, но лет через пять все может приключиться.

Универсального рецепта счастья нет, но мой путь такой. Лучше я женюсь в 35 лет или позже, чем разведусь в 20. Иногда задавал вопросы парням: «Зачем ты женился?» — «Так надо, все женятся». Или мама, бабушка сказала, что нужно. Но ведь жить в браке с конкретным человеком тебе, а не им.

Счастлив ли я сейчас? Да, смысла жаловаться не вижу.
Ольга Прокопьева
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