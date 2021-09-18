17 сентября в Беларуси впервые отмечается День народного единства. Минчане получили поздравления в извещениях на оплату коммунальных услуг.

Расчетно-справочные центры снова удивили белорусов сообщениями на обратной стороне сентябрьских жировок. Одни получили на платежках поздравления с Днем народного единства и рассказами о пользе вакцинации, другим поведали о правах и свободах «по-западному». Ранее белорусы уже получали жировки с агитками о БЧБ-флаге и БНР.





«Примите искренние поздравления с молодым, но очень важным для нашей страны праздником — Днем народного единства. Это праздник, объединяющий поколения, наша дань глубокого уважения мудрости наших предков и символ веры в счастливое мирное будущее. День народного единства воплощает главные нравственные ценности белорусского народа: стремление к добрососедским отношениям, сплоченность, толерантность и взаимная поддержка друг друга», – написано в жировках минчан.

Чуть ниже плательщикам ЖКУ рассказывают о том, что вакцинация — это одно из более эффективных и безопасных средств защиты и профилактики коронавируса.





«Вакцинация достоверно уменьшает вероятность течения заболевания в тяжелой форме и снижает риск передачи вируса. Если мы вакцинированы, мы защищаем не только себя, но и окружающих нас людей», — говорится в сообщении.





Дальше белорусов приглашают на вакцинацию, а также перечисляются места, где можно сделать прививки.

Жировка, которая пришла минчанам.





Более оригинальные жировки получили жители Пинска. Им рассказали про права и свободы «по-западному».





«Только через застенки военной тюрьмы США в Гуантанамо, известной жестокими пытками, прошли 780 заключенных, хотя доказана вина лишь 8 человек. В настоящее время в США заключены в тюрьмы более 2 миллионов человек — это 22% заключенных в мире, а 60% — это представители расовых и этнических меньшинств», — написали на жировках в Пинске.





Также в этом сообщении перечисляются имена жертв полицейского насилия в США. Кроме того, там рассказывается про разгоны антиковидных демонстраций в Европе, где полиция применяла и слезоточивый газ, и резиновые пули, и водометы, и даже беспилотные летательные аппараты.





Говорится и про то, как в Лондоне в ходе демонстрации на Трафальгарской площади полиция требовала от журналистов и фотографов покинуть место акции и угрожала арестами. А еще про то, что в марте 2021 года при разгоне демонстрации был избит журналист М. Дреш.





Со ссылкой на какой-то доклад — его название не упоминается, авторы сообщения пишут, что там «приведены случаи жестокого обращения с домашним персоналом, принуждение к половой стерилизации, детские браки, борьба с мигрантами при помощи «акустических пушек». После следует многоточие и риторический вопрос: «Это другое?».





Жировка, которая пришла пинчанам.





Напомним, в середине апреля белорусы уже получали жировки с информацией, которая совсем не относится ни к оплате коммунальных услуг, ни к ЖКХ в целом. На них были напечатаны «Мифы о БЧБ-флаге».





«БЧБ — это флаг предателей и палачей своего народа. В годы немецко-фашистской оккупации «официальный статус» БЧБ-флага был одобрен и утвержден германскими оккупационными властями. Предатели с БЧБ-нашивками жгли Хатынь, Озаричи, Олу и еще тысячи белорусских деревень», — говорилось в сообщении.

Не все минчане оценили это положительно, поэтому начали обращаться в «Единый расчетно-справочный центр города Минска». Оттуда людям пришел официальный ответ:





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