И поздравили и просветили. Что за странные жировки пришли к белорусам?
Белорусам снова пришли странные жировки. На этот раз в них информация о правах и свободах «по-западному» и другом.
фото носит иллюстративный характер
17 сентября в Беларуси впервые отмечается День народного единства. Минчане получили поздравления в извещениях на оплату коммунальных услуг.
Расчетно-справочные центры снова удивили белорусов сообщениями на обратной стороне сентябрьских жировок. Одни получили на платежках поздравления с Днем народного единства и рассказами о пользе вакцинации, другим поведали о правах и свободах «по-западному». Ранее белорусы уже получали жировки с агитками о БЧБ-флаге и БНР.
«Примите искренние поздравления с молодым, но очень важным для нашей страны праздником — Днем народного единства. Это праздник, объединяющий поколения, наша дань глубокого уважения мудрости наших предков и символ веры в счастливое мирное будущее. День народного единства воплощает главные нравственные ценности белорусского народа: стремление к добрососедским отношениям, сплоченность, толерантность и взаимная поддержка друг друга», – написано в жировках минчан.
Чуть ниже плательщикам ЖКУ рассказывают о том, что вакцинация — это одно из более эффективных и безопасных средств защиты и профилактики коронавируса.
«Вакцинация достоверно уменьшает вероятность течения заболевания в тяжелой форме и снижает риск передачи вируса. Если мы вакцинированы, мы защищаем не только себя, но и окружающих нас людей», — говорится в сообщении.
Дальше белорусов приглашают на вакцинацию, а также перечисляются места, где можно сделать прививки.
Жировка, которая пришла минчанам.
Более оригинальные жировки получили жители Пинска. Им рассказали про права и свободы «по-западному».
«Только через застенки военной тюрьмы США в Гуантанамо, известной жестокими пытками, прошли 780 заключенных, хотя доказана вина лишь 8 человек. В настоящее время в США заключены в тюрьмы более 2 миллионов человек — это 22% заключенных в мире, а 60% — это представители расовых и этнических меньшинств», — написали на жировках в Пинске.
Также в этом сообщении перечисляются имена жертв полицейского насилия в США. Кроме того, там рассказывается про разгоны антиковидных демонстраций в Европе, где полиция применяла и слезоточивый газ, и резиновые пули, и водометы, и даже беспилотные летательные аппараты.
Говорится и про то, как в Лондоне в ходе демонстрации на Трафальгарской площади полиция требовала от журналистов и фотографов покинуть место акции и угрожала арестами. А еще про то, что в марте 2021 года при разгоне демонстрации был избит журналист М. Дреш.
Со ссылкой на какой-то доклад — его название не упоминается, авторы сообщения пишут, что там «приведены случаи жестокого обращения с домашним персоналом, принуждение к половой стерилизации, детские браки, борьба с мигрантами при помощи «акустических пушек». После следует многоточие и риторический вопрос: «Это другое?».
Жировка, которая пришла пинчанам.
Напомним, в середине апреля белорусы уже получали жировки с информацией, которая совсем не относится ни к оплате коммунальных услуг, ни к ЖКХ в целом. На них были напечатаны «Мифы о БЧБ-флаге».
«БЧБ — это флаг предателей и палачей своего народа. В годы немецко-фашистской оккупации «официальный статус» БЧБ-флага был одобрен и утвержден германскими оккупационными властями. Предатели с БЧБ-нашивками жгли Хатынь, Озаричи, Олу и еще тысячи белорусских деревень», — говорилось в сообщении.
Не все минчане оценили это положительно, поэтому начали обращаться в «Единый расчетно-справочный центр города Минска». Оттуда людям пришел официальный ответ:
«Порядок безвозмездного размещения на вышеуказанном извещении информации социального характера, направленный на защиту или удовлетворение общественных и государственных интересов, определен соответствующим решением Мингорисполкома. Размещаемая на данных извещениях информация носит социальный характер».
09:37 18/09/2021
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