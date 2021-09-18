+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Интеграция Ликвидация НГО Запрет полетов Политзаключенные Санкции Репрессии Конституционная реформа

И поздравили и просветили. Что за странные жировки пришли к белорусам?

Белорусам снова пришли странные жировки. На этот раз в них информация о правах и свободах «по-западному» и другом.

И поздравили и просветили. Что за странные жировки пришли к белорусам?
фото носит иллюстративный характер
17 сентября в Беларуси впервые отмечается День народного единства. Минчане получили поздравления в извещениях на оплату коммунальных услуг.
Расчетно-справочные центры снова удивили белорусов сообщениями на обратной стороне сентябрьских жировок. Одни получили на платежках поздравления с Днем народного единства и рассказами о пользе вакцинации, другим поведали о правах и свободах «по-западному». Ранее белорусы уже получали жировки с агитками о БЧБ-флаге и БНР.

«Примите искренние поздравления с молодым, но очень важным для нашей страны праздником — Днем народного единства. Это праздник, объединяющий поколения, наша дань глубокого уважения мудрости наших предков и символ веры в счастливое мирное будущее. День народного единства воплощает главные нравственные ценности белорусского народа: стремление к добрососедским отношениям, сплоченность, толерантность и взаимная поддержка друг друга», – написано в жировках минчан.
Чуть ниже плательщикам ЖКУ рассказывают о том, что вакцинация — это одно из более эффективных и безопасных средств защиты и профилактики коронавируса.

«Вакцинация достоверно уменьшает вероятность течения заболевания в тяжелой форме и снижает риск передачи вируса. Если мы вакцинированы, мы защищаем не только себя, но и окружающих нас людей», — говорится в сообщении.

Дальше белорусов приглашают на вакцинацию, а также перечисляются места, где можно сделать прививки.
Жировка, которая пришла минчанам.

Более оригинальные жировки получили жители Пинска. Им рассказали про права и свободы «по-западному».

«Только через застенки военной тюрьмы США в Гуантанамо, известной жестокими пытками, прошли 780 заключенных, хотя доказана вина лишь 8 человек. В настоящее время в США заключены в тюрьмы более 2 миллионов человек — это 22% заключенных в мире, а 60% — это представители расовых и этнических меньшинств», — написали на жировках в Пинске.

Также в этом сообщении перечисляются имена жертв полицейского насилия в США. Кроме того, там рассказывается про разгоны антиковидных демонстраций в Европе, где полиция применяла и слезоточивый газ, и резиновые пули, и водометы, и даже беспилотные летательные аппараты.

Говорится и про то, как в Лондоне в ходе демонстрации на Трафальгарской площади полиция требовала от журналистов и фотографов покинуть место акции и угрожала арестами. А еще про то, что в марте 2021 года при разгоне демонстрации был избит журналист М. Дреш.

Со ссылкой на какой-то доклад — его название не упоминается, авторы сообщения пишут, что там «приведены случаи жестокого обращения с домашним персоналом, принуждение к половой стерилизации, детские браки, борьба с мигрантами при помощи «акустических пушек». После следует многоточие и риторический вопрос: «Это другое?».

Жировка, которая пришла пинчанам.

Напомним, в середине апреля белорусы уже получали жировки с информацией, которая совсем не относится ни к оплате коммунальных услуг, ни к ЖКХ в целом. На них были напечатаны «Мифы о БЧБ-флаге».

«БЧБ — это флаг предателей и палачей своего народа. В годы немецко-фашистской оккупации «официальный статус» БЧБ-флага был одобрен и утвержден германскими оккупационными властями. Предатели с БЧБ-нашивками жгли Хатынь, Озаричи, Олу и еще тысячи белорусских деревень», — говорилось в сообщении.
Не все минчане оценили это положительно, поэтому начали обращаться в «Единый расчетно-справочный центр города Минска». Оттуда людям пришел официальный ответ:

«Порядок безвозмездного размещения на вышеуказанном извещении информации социального характера, направленный на защиту или удовлетворение общественных и государственных интересов, определен соответствующим решением Мингорисполкома. Размещаемая на данных извещениях информация носит социальный характер».
Брестская газета
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Юрась Навіцкі
Мастацтва Супраціву і...
Анатолий Шумченко
ЛИКВИДАЦИЯ ПЕРСПЕКТИВЫ...
Павел Знавец
Бабье лето
Игорь Драко
Режим "валит" оппонентов....
Канапацкая Ганна
ТИХАНОВЩИНА- КАК ЭЛЕМЕНТ...
Уладзiмiр Някляеў
ДАЙСЦІ ДА БЕЛАРУСАЛІМУ
Александр Волчанин
Слава Героям Чернобыля....


Особое мнение





Выбор редакции
© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]